Maltodestrina e allarmismo un tanto al chilo

Ci avete segnalato un’immagine che circola in rete, firmata dal naturopata nutrizionista Michelangelo Martucci. L’immagine recita:

L’immagine recita:

“Il peggior ingrediente n.1 al mondo, nascosto nei tuoi alimenti e nei tuoi integratori: maltodestrina.”

Siamo di fronte a un perfetto esempio di allarmismo alimentare, il solito schema per attirare like e condivisioni, non certo per difendere la salute dei lettori.

Cosa è la maltodestrina?

È un carboidrato complesso ottenuto dall’idrolisi dell’amido (di mais, patata, riso, frumento ecc.). Viene usato nell’industria alimentare come addensante, stabilizzante o per migliorare la consistenza. È molto comune in alimenti processati e integratori sportivi, perché fornisce energia rapida.

È pericolosa?

Non nelle quantità in cui la troviamo normalmente negli alimenti. È considerata sicura da EFSA (Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare) e FDA (Food and Drug Administration). Ha un indice glicemico alto: quindi chi soffre di diabete deve prestare attenzione. In grandi quantità può dare disturbi intestinali (gonfiore, diarrea).

Ma ricordiamoci: anche l’acqua può essere letale se bevuta in eccesso.

Ma allora perché questi post?

Semplice: perché alimentano l’idea di un complotto nascosto sulle nostre tavole, e spaventare è un ottimo modo per raccogliere follower. Si usa una parola complicata (“maltodestrina”), la si dipinge come veleno, e il gioco è fatto. La realtà è decisamente meno spaventosa: la maltodestrina è un additivo comune, sicuro e utilizzato da decenni. L’unico limite è il consiglio di non abusarne, esattamente come accade con lo zucchero.

Concludendo

Chi fa leva sulla paura per attirare nuovi follower non è soggetto che ha a cuore la vostra salute, ma è solo interessato ad aumentare la portata del suo messaggio: nuovi follower significa più potenziali clienti, più persone che – diffidando delle autorità sanitarie – possono cascare tra le braccia di chi spinge terapie e trattamenti senza riscontro scientifico. Se fossero realmente interessati alla vostra salute si occuperebbero di informarvi, di spiegarvi le cose senza dover far perennemente leva sulle vostre paure.

Non credo di poter aggiungere altro.

maicolengel at butac punto it

Se ti è piaciuto l’articolo, sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!

Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui.

BUTAC vi aspetta anche su Telegram con il canale con tutti gli aggiornamenti e il gruppo di discussione, segnalazione e quattro chiacchiere con la nostra community.