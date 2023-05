MALWARE Facebook – “Guarda cosa ho trovato…”

Oggi nessuna segnalazione, perlomeno non fatta da voi a noi. No, oggi mi sono limitato a recuperare dei post di cui mi sono arrivate le notifiche, post truffa che circolano sulla mamma di tutti i social network, Facebook.

Post come questo:

Nel giro di tre giorni la bacheca del profilo che uso per tenere i contatti coi compagni di scuola – sempre lui – è stata inondata di notifiche tutte identiche, segno che sono moltissimi i coetanei che nel 2023 non hanno ancora imparato a non cliccare su tutti i post. Sono sicuro che tra di voi che ci leggete almeno uno o due avranno provato a cliccare qui sopra, sulla freccia al centro dello schermo nero, ma a voi non succede nulla, perché quello che vedete è lo screenshot del post originale.

Ma chi ha cliccato su quello su Facebook si è trovato lo stesso messaggio sulla sua bacheca, con il tag ad alcuni dei suoi contatti. Inoltre il link (ora disabilitato) riportava a una finta pagina login di Facebook, che invitava ad inserire i propri dati: è più che probabile che qualcuno l’abbia fatto convinto di essersi sloggato per errore, regalando di fatto il suo profilo a chi ha creato il post malware originale.

Purtroppo il fatto che in due giorni abbia ricevuto almeno una decine di notifiche che mi rimandavano a post simili è segno che sono davvero tanti gli over 40 che ancora ci cascano, alla faccia di chi sostiene che l’analfabetismo digitale è solo per anziani.

La cosa triste è che post come quello qui sopra circolano da anni, ormai ci dovremmo aver fatto l’abitudine. E invece basta l’idea che nel video potremmo esserci noi a stuzzicare la nostra curiosità e farci cadere nella trappola.

Non cascateci, e magari condividete con i vostri amici meno digitalmente alfabetizzati il nostro articolo, forse un giorno vi ringrazieranno – ma voi fatelo per semplice altruismo, non tanto per i ringraziamenti.

maicolengel at butac punto it

Sostieni il crowdfunding per il decennale di BUTAC e Minerva – Associazione di divulgazione scientifica. Abbiamo realizzato magliette, spille e quant’altro per ringraziare tutti quelli che vorranno aiutarci a organizzare una due giorni di eventi gratuiti in autunno a Bologna!

Oppure, come sempre, sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!

Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui.