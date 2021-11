Sei tu in questo video?

Nessuna segnalazione stavolta, in compenso tantissimi messaggi falsi. O meglio, è da almeno un mese che tra i contatti che ho sui miei tre diversi profili Facebook sta dilagando un vecchio virus.

Vecchio nel senso che sono almeno cinque anni che lo vediamo circolare in diverse forme. Ma ammetto che era da un po’ che non ricevevo così tanti messaggi simili ma diversi fra loro, e tutti chiaramente causati da computer infettati dal virus.

Nell’ultimo mese sono almeno dieci i profili da cui mi sono arrivati messaggi come questo:

O questo:

Mentre nel 2016 si faceva leva sulla paura e il messaggio terminava con un “vergognati”, dando a chi lo riceveva l’impressione che fosse un video in qualche modo scandaloso o di cui vergognarsi (e quindi spingendo sull’urgenza di cliccare e verificare), oggi sono spuntati cuoricini ed emoticon, ma la sostanza non cambia. Se cliccate sul link rischiate di infettare il dispositivo che state usando per navigare in rete che in automatico rimanderà lo stesso messaggio (o simile) a tutti i vostri contatti senza che voi ve ne accorgiate.

Nel 2016 Una vita da social spiegava:

Per rimuovere il virus dovrete per prima cosa accedere da un computer non infettato e accedere al vostro profilo Facebook. Per prima cosa cambiate immediatamente la password. Seconda mossa da fare, dal Pc infetto ma senza aprire assolutamente Facebook lanciare un buon antivirus… Per prima cosa andate su Facebook – Impostazioni – Diario e aggiunta Tag. Impostate su si la voce “Vuoi controllare i post in cui ti taggano gli amici prima che vengano visualizzati sul tuo diario?” e su “vuoi controllare i tag aggiunti dalle persone ai tuoi post prima che siano visibili su Facebook?” Nel caso in cui il messaggio compaia sulle vostre bacheche e con messaggi strani che rimandino a link esterni, non cliccate ed eliminate subito il post dalla bacheca così da non far infettare anche i vostri amici. Contattate privatamente il contatto che avrebbe postato il messaggio per avvisare che il suo account è compromesso.