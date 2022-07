I manifestanti contro Macron

Il 14 luglio, come da tradizione, a Parigi c’è stata la parata che commemora la Presa della Bastiglia, simbolo dell’oppressione monarchica. Come è possibile vedere dalla diretta fatta da CNEWS la parata si è conclusa senza particolari intoppi.

Macron fischiato sui campi…

Il problema è che viviamo in un’epoca dove tutto si può trasformare in complotto, ed ecco quindi che arriva l’utente Twitter BlackWitch che in data 16 luglio pubblica questo tweet:

⚡️Poche ore fa, Twitter è stato riempito con questo estratto video, apparso nel thread multimediale CNEWS.. Macron fischiato sui campi.. Ora è scomparso ovunque… preoccupante…

Il tweet è accompagnato da un video che ho scaricato, sia mai che venga rimosso o modificato ulteriormente:

L’utente BlackWitch col suo tweet vuol dare a intendere che quel video che mostra sia apparso su CNews, ma sta raccontando una bugia. Il video è un montaggio di scene diverse, da un lato abbiamo le scene ufficiali della parata, dall’altro abbiamo scene girate con smartphone e videocamere non professionali dal pubblico. CNews avrebbe comunque unificato l’aspetto grafico delle diverse scene come nei tanti video che hanno diffuso sulla parata. CNews non ha pubblicato contenuti come quelli condivisi da BlackWitch, al massimo qualche utente li avrà messi in risposta nei vari feed dell’agenzia di stampa, e magari gli stessi utenti sono poi stati bannati (e quindi i loro post rimossi).

Ma non c’è nessun complotto per nascondere le critiche e le manifestazioni contro Macron.

Paranoie complottiste

Il video condiviso da Blackwitch è stato diffuso da altri che l’hanno likato e ritwittato, e qualcuno si è accorto che c’era qualcosa che non andava: il video difatti risale al 2019, come spiegato nei commenti. Anche BlackWitch ha dovuto ammettere il fatto, ma in tre giorni si è ben guardata dal rimuoverlo, e ci credo: è uno dei contenuti più virali della sua bacheca, che importa se il video è vecchio e se Macron nel frattempo è stato comunque rieletto…

Ma anche volendo prenderlo per attuale, si nota una cosa curiosa. Nel punto in cui più a lungo si sentono fischi e buuu contro Macron non si vedono manifestanti, ma gente che riprende tranquillamente con il telefonino sventolando a un certo punto anche bandiere francesi. Sembra quasi che i fischi e i buuu in quel punto del video siano stati amplificati in fase di montaggio. Coloro che sembrano davvero manifestare contro Macron sono pochi rispetto alla folla presente.

Nei commenti sono tanti a domandarsi come mai – se davvero fossero così tanti come sembra i contrari a Macron – il presidente sia stato rieletto, e le risposte che vengono date sono varie ed eventuali: da chi appunto sostiene che ci siano complotti a chi invece si sta rendendo conto che questi video che vengono diffusi da tempo sono fatti a uso e consumo degli arrabbiati, e servono a manipolare la loro opinione, non a fare vera informazione.

Non credo di poter aggiungere altro.

