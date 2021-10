Marburg, la nuova epidemia

Su alcune bacheche social sta cominciando a circolare questo lungo post:

È meglio che sappiate e vi prepariate mentalmente per quello che stanno per fare. La prossima (FINTA) pandemia sarà il Marburg virus. L’OMS ne sta già parlando. È una febbre emorragica simile all’ebola con un tasso di morte dell’88%. Non preoccuparti. Saranno gli effetti avversi degli attuali vaccini per il covid (trombosi) che verranno spacciati per i sintomi del Marburg e la gente ci crederà. la GAVI e la WEF ne stanno già parlando. Hanno già creato il test (PCR) per il Marburg anche se non è ancora ufficiale. Stanno già creando il vaccino per il Marburg. L’ingrediente primario del vaccino attualmente in creazione è la Ricina, uno dei veleni più pericolosi della terra. Permetteranno ai vaccinati per il covid di viaggiare cosi avranno la scusa per dire che “hanno portato il virus a casa”. L’OMS dichiarerà la nuova pandemia ufficialmente. Sarà di tipo asintomatico, i media faranno terrorismo mediatico come non l’abbiamo mai visto prima. Le persone impazziranno credendo che ci sia un virus che li fa sanguinare fino alla morte. A questo punto i vaccini saranno obbligatori e la polizia e i militari andranno casa per casa a trascinare via chi rifiuterà il vaccino per il Marburg, portandoli nei campi attualmente in costruzione (Anche in ogni regione italiana spacciati per containers) per il vaccino forzato. Il vaccino con la Ricina vorrà dire morte certa e le persone si metteranno in fila per farselo in preda al panico per la finta pandemia. Tutto quello che è successo per il COVID sarà moltiplicato X 30

Ragazzi, per favore, ma davvero condividete questa roba senza nemmeno provare a cercare qualche approfondimento? Suvvia. E dire che basta entrare sul sito dell’OMS per trovare la scheda dedicata al virus di Marburg per scoprire che è stato studiato fin dal 1967, e che da allora ci sono stati svariati momenti in cui, in alcuni Paesi, sono scoppiate piccole epidemie causate dal virus. Il primo caso di epidemia oltretutto è avvenuto proprio in Europa, nel 1967, a Francoforte, e a Marburgo da cui il virus prende il nome; successivamente il virus arrivò a Belgrado.

L’epidemia scoppiò a causa di scimmie verdi africane che erano arrivate in tre laboratori dove venivano studiati e prodotti vaccini e sieri. Tutti gli infetti inziali avevano avuto contatti con sangue, organi o colture cellulari provenienti dalle scimmie verdi africane.

Chi ha scritto il testo di cui stiamo parlando ha la passione per i complotti, e cerca di spaventare la gente più che può. Sa benissimo di avere scritto un testo di pura fantasia per poter spaventare la gente, e non crede affatto a quanto ha scritto. Ma al tempo stesso sa che là fuori ci sono quasi cinque milioni di restii a vaccinarsi che sono facilmente influenzabili. Non si sono vaccinati per paura e con messaggi come questo staranno ancora più lontani dagli ambulatori vaccinali.

Non capire che un complotto come quello descritto dovrebbe vedere come complici milioni di medici e ricercatori sparsi per il globo è purtroppo dimostrazione di quanto il sistema scolastico italiano abbia fallito. Il giorno che il Ministero dell’Istruzione se ne renderà conto sarà sempre troppo tardi…

