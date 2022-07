No, il melone con 10 spicchi non sarà sicuramente dolcissimo

Mamma mia quanto mi piacciono i meloni, d’estate sono una delle cose che non smetterei mai di mangiare. Peccato quando, una volta arrivati a casa e tagliate le fette ci accorgiamo che non è ancora abbastanza maturo, o peggio che è completamente senza sapore.

Ecco che in aiuto arriva la rete con i suggerimenti su come non sbagliare mai melone. Ogni anno vediamo articoli simili, evidentemente l’estate risveglia la voglia di articoli più leggeri e in alcune redazioni non vedono l’ora di raccontare al mondo le leggende urbane che si tramandano da generazioni.

Oggi parliamo appunto di meloni, e lo facciamo perché ci avete segnalato un articolo che dal titolo aveva incuriosito anche me, ghiotto di questi frutti:

Come acquistare un MELONE DOLCE? Basta sapere questo trucco!

Il trucco di cui parla l’articolo è molto semplice, infatti secondo Denis Carito, autrice dell’articolo:

Se il melone ha 9 spicchi: meglio non comprarlo, non sarà affatto dolce. Se il melone ha ben 10 spicchi: è ok, potete acquistarlo e sarà dolcissimo!

Fonte dell’affermazione? Sempre Denis Carito, che è una ragazza che si occupa di contenuti web, non un’esperta coltivatrice di meloni. La cosa curiosa è che questa affermazione la si trova su tre siti e basta, in tutti e tre la fonte è sempre lo stesso articolo sul blog di Denis. La stessa affermazione l’ho cercata anche in altre lingue, non c’è traccia da alcuna parte di questo suggerimento.

Io mi sono limitato a chiedere ai fruttivendoli che ho in zona, sono quattro banchetti diversi che fanno parte di un mercatino a 100 metri da dove abito. Tutti e quattro hanno dato più o meno le stesse risposte. Ve li divido in suggerimenti, uno non l’avevo mai sentito ma tre su quattro l’hanno ripetuto.

Annusatelo, il frutto deve avere un profumo dolce, specie alle due estremità. La buccia premuta deve essere tenace, opporre resistenza al nostro dito, ma non troppo dura, ci deve essere un po’ un effetto elastico, segno che il melone ha incamerato la giusta quantità di acqua durante la maturazione. Soppesatelo, a parità di dimensioni scegliete quello che sembra pesare un po’ di più (segno appunto come nel punto 2 che ha assorbito la giusta dose d’acqua). Osservatelo, la superficie della buccia non deve presentare tagli o ammaccature, anche se una parte della buccia dovrebbe essere di colore meno intenso, segno che è maturata a terra, se così non fosse è probabile che sia stato raccolto anzitempo e non sia buono.

Esistono tanti altri suggerimenti, ma questi sono stati ripetuti da tutti e quattro i fruttivendoli (eccetto il punto 4, che solo 3 su 4 hanno sostenuto). Credo che siano suggerimenti facili da seguire, ovviamente nessuno vi vieta di prendere solo i meloni che abbiano più di 9 spicchi, ma siccome esistono svariate varietà dello stesso frutto e solo uno ha appunto gli spicchi mi fiderei di più dei consigli dati dagli addetti ai lavori, consigli validi per tutte le varietà.

Non credo di poter aggiungere altro, buon melone!

Su vostro suggerimento concludiamo con un video:



