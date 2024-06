Gli enzimi del miele e i cucchiai di metallo

C’è un post che viene diffuso negli ambienti legati alla difesa degli animali e dell’ambiente. Lo si trova sui social, lo si riceve su WhatsApp, insomma è diventato virale. Non si tratta di una novità, il post circola almeno da un anno, ma ci è stato segnalato solo in questi giorni e abbiamo pensato di fare cosa utile nel trattarlo.

Il testo che ci è stato segnalato è questo:

Lo sapevi? Ci sono enzimi vivi nel miele. 🐝A contatto con un cucchiaio metallico, questi enzimi muoiono. 🐝Il modo migliore per mangiare il miele è con cucchiaio di legno o plastica. 🐝Il miele contiene una sostanza che aiuta il tuo cervello a lavorare meglio. 🐝Il miele è uno dei rari cibi sulla terra che da solo può sostenere la vita umana. 🐝Basta un cucchiaino di miele per sostenere la vita umana per 24 ore. 🐝La propoli che producono le api, è uno dei più potenti antibiotici naturali 🐝Il miele non ha data di scadenza. 🐝I corpi dei grandi imperatori del mondo venivano sepolti in bare d’oro e poi ricoperti di miele per evitare la putrefazione. 🐝Il termine “luna di miele” deriva dal fatto che gli sposi hanno consumato il miele per la fertilità dopo il matrimonio. 🐝Un’ape vive meno di 40 giorni, visita almeno 1000 fiori e produce meno di un cucchiaino di miele nella sua vita. 🐝Una delle prime monete aveva un simbolo di ape sopra. Profonda gratitudine all’umile APE

Noi amiamo le api, e siamo grati per l’opera che fanno con dedizione. Io che scrivo, oltretutto adoro il miele. Ma alcune cose vanno raccontate nella maniera corretta.

Enzimi vivi nel miele e cucchiai

È vero che il miele contiene enzimi, ma non ci sono prove scientifiche che un cucchiaio metallico possa ucciderli. Gli enzimi possono essere denaturati dal calore o dall’acidità, ma non dal semplice contatto con il metallo. Anche per quanto riguarda il consiglio sui materiali dei cucchiai da utilizzare, si tratta di una leggenda urbana. Alcuni preferiscono usare cucchiai di legno o plastica per evitare un sapore metallico, ma appunto non c’è alcuna evidenza scientifica a sostegno della tesi per cui i cucchiai di metallo abbiano un impatto negativo sugli enzimi del miele, è solo questione di gusti.

Il miele può sostenere la vita umana da solo

Anche questa è una leggenda urbana. Sebbene il miele sia nutriente, non può sostenere la vita umana da solo perché manca di proteine, grassi essenziali, vitamine e minerali necessari per una dieta equilibrata. Un cucchiaino di miele fornisce circa 21 calorie, insufficienti per sostenere una persona per 24 ore, figuriamoci a lungo termine.

Concludendo

Le altre affermazioni che vengono fatte nel post sono corrette, ma queste tre qui sopra no. Evitiamo di diffondere misinformazione facendo circolare post come questo: anche se è giusto e condivisibile tenerci alle api, questo pressapochismo non fa bene a nessuno, le informazioni sbagliate ancor meno. Se volete fare qualcosa per le api qui qualche consiglio pratico che possiamo seguire tutti.

La divulgazione va fatta nella maniera corretta, evitando questi trucchetti che fanno leva in buona parte sull’ignoranza in materia da parte del pubblico generalista, che condivide senza pensarci. Condividere contenuti che uniscono falsità a verità contribuisce a quell’information disorder di cui parliamo da anni.

Davvero non ve ne rendete conto?

