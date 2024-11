Elon Musk, le aule e le bandiere arcobaleno

Anche oggi trattiamo una piccola citazione, attribuita a Elon Musk, che non è mai stata detta, ma che comunque non è così lontana dal suo pensiero attuale.

Circola l’immagine che vedete in testa all’articolo, che riporta:

La dichiarazione scioccante di Elon Musk: “Le bandiere arcobaleno dovrebbero essere sempre bandite dalle aule, per sempre!”

La frase però – pur essendo assolutamente credibile in bocca a Musk – non è mai stata pronunciata da lui. Circola in inglese e qualche astuto disinformatore seriale l’ha tradotta in italiano, così come in altre lingue, da dare in pasto al popolo social che difficilmente tenta la benché minima verifica, soprattutto se il contenuto risulta per l’appunto credibile.

Ma basta cercarla in inglese per trovare il puntuale fact check di PolitiFact del 4 ottobre 2024. La frase in inglese suona così:

Pride flags should be banned from classrooms, forever!

La prima fonte a pubblicarla è l’ennesimo sito che sostiene di fare satira (ma che, come spiegavamo qualche giorno fa, in realtà sfrutta quell’etichetta per condividere robaccia fasulla e basta, senza che nulla rientri nella definizione): usastory.uk. E guarda caso la stessa immagine con post la troviamo condivisa su US Life Daily, pagina social che condivide solo post fasulli.

In Italiano la troviamo condivisa anche da altre pagine social, ad esempio una l’aveva condivisa già il 23 ottobre:

Purtroppo questo sistema di condivisione è praticamente impossibile da contrastare, a meno che le piattaforme social non comincino ad applicare un tipo di censura così stringente che a quel punto sarebbe impossibile usarle per quel per cui sono nate. O che ogni individuo che usa la rete sviluppi sufficiente spirito critico e conoscenza dello strumento da evitare la circolazione di questi contenuti perché consapevole che si basano su informazioni false.

Quello che però volevamo sottolineare, in conclusione, è che una notizia come questa riesce a sfondare proprio in quanto credibile: Musk da tempo, probabilmente anche a causa della sua situazione familiare, ha pregiudizi personali contro ogni identità di genere e orientamento sessuale che non rientri tra quelli che ritiene accettabili.

