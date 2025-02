C’è un lungo post che sta circolando da qualche giorno; parla di salute e medicina e proprio per questo riteniamo che sia molto pericoloso. Il post a cui facciamo riferimento è questo:

Il Silenzio degli Innocenti.

Muore in silenzio bambina a Cremona.

Un’altra bambina va a scuola e non si accorge che la manma gli è morta accanto in silenzio.

Calciatore mentre corre si accascia a terra come folgorato, anche lui muore senza un gemito.

È un continuo morire…

Questi giovani, nonostante il defribillatore, muoiono, poiché se si attiva una Dic o Cid è finita.

La CID è la Coagulazione Intravasale Disseminata.

Il meccanismo di attivazione è uno Spike mediato.

Aumento di Citochine infiammatorie, aumento di radicali liberi, stress ossidativo alle stelle, poca stabilità elettrica fra globuli rossi che si attraggono, aumentano fibrina e fibrinogeno, e succede quello che vedete.

Il cuore non c’entra.

Sono tutte persone sane, che come fulminate, si accasciano in silenzio.

Ho fatto anni di Pronto Soccorso, e di infarti ne ho visti tanti, e ne abbiamo salvati parecchi.

La persona con un problema cardiaco viene avvisata da progressivi dolori al petto.

Sudorazione fredda, pallore, insomma il corpo ti dà segnali precisi, e il tempo per intervenire.

La Coagulazione Intravasale Disseminata, no, è fulminante.

Se una persona viene in Pronto Sovcorso per un infarto potrebbe urlare dai dolori, o tremare per il dolore.

Queste invece sono morti silenziose.

Il rimedio è rendere più fluido il sangue con dei semplici rimedi: la Vitamina D, dosata almeno a 70, ha una spiccata attività antitrombotica, così come gli Omega 3, presi tutti i giorni, hanno una duplice azione anticoagulante, antiaritmica.

Uno studio italiano sul post infarto certifica che chi prendeva regolarmente gli omega 3 aveva la percentuale del 40% di morte cardiaca improvvisa in meno.

Se poi vogliamo chiudere il cerchio, diamo a questi giovani il NAC (Natural Acetilcisteina) e Bromelina, che degradano l’eventuale proteina Spike che si forma.

Il dosaggio di Nac e Bromelina è di 600 mg. al giorno a digiuno.

C’é un considerevole numero di vaccinati, che a causa dell’integrazione dell’MRNA nel genoma, ha costantemente valori di Spike alti.

(Studio pubblicato da Science Dirrecy)

Per saperlo, basta fare il dosaggio ematico degli anticorpi anti Sars Cov 2.

In diversi pazienti li ho trovati alti a distanza di anni dalla vaccinazione.

Ho in terapia più di 1500 vaccinati che stanno meglio di me.

Zero morti improvvise.

Zero neoplasie.

Sistema immunitario forte.

Zero polmoniti o altro.

Ditelo ai giovani,

ai genitori,

agli amici.

Facciamo girare questa terapia semplice, poco costosa, e salvavita.

Basta Angeli che volano via.

È una terapia che ha studi scientifici di efficacia e sicurezza alle spalle.

Come al solito non si dorme, ma si pensa a salvare vite umane.

Un abbraccio di Luce e di speranza a tutti.

Una cortesia, fate girare, magari col vostro aiuto salviamo qualche vita.

P.S. L’abbinata Vitamina D e Omega 3 inoltre rimodula e rinforza il sistema immunitario.

(dal Dottor Carlo Bruni)

L’originale lo trovate qui. Esistono due persone con quel nome iscritte alla Federazione degli Ordini dei Medici, ma non possiamo sapere se chi ha scritto e condiviso quel testo è realmente uno dei due medici (magari non quello nato nel 1928, più probabilmente quello nato nel 1974), quello che vediamo è che sulla pagina a suo nome vengono pubblicati post come “il protocollo di disintossicazione della Spike” o altri in cui si chiedono donazioni a un IBAN.

Cosa è la CID?

La CID, che sta per coagulazione intravasale disseminata, è una condizione clinica grave. Vi riportiamo dal sito dell’ISS:

La Coagulazione intravasale disseminata (CID) è una sindrome caratterizzata da un’anomala ed eccessiva produzione di trombina (enzima che favorisce la coagulazione del sangue) e fibrina (proteina attivata dalla trombina nel processo di coagulazione) nel sangue circolante. Questa sovrapproduzione fa aumentare l’adesione e l’aggregazione delle piastrine, causando trombosi dei vasi sanguigni di piccole e medie dimensioni, e ciò ostacola o impedisce la normale circolazione del sangue, portando anche a una disfunzione d’organo per la mancata o ridotta ossigenazione dovuta agli ostacoli alla circolazione. Spesso, a causa della riduzione dei fattori della coagulazione e delle piastrine, la CID determina sanguinamento grave nei pazienti.

Non esiste traccia nelle pubblicazioni scientifiche di un collegamento tra la CID e le vaccinazioni anti-COVID, e non è una causa significativa di mortalità nei giovani. Solitamente si verifica in pazienti con gravi setticemie, traumi, tumori o altre condizioni cliniche molto specifiche.

Le morti improvvise

Lo diciamo da tempo: purtroppo, anche se non se ne parlava con la stessa frequenza di oggi, le morti improvvise nei giovani – e addirittura nei giovani atleti – non sono una novità legata alla pandemia o a specifici trattamenti medici. Ci sono da sempre, e a oggi non è stato rilevato alcun aumento statistico causato da pandemia o farmaci. Spesso la morte improvvisa nei giovani è causata da condizioni cardiache preesistenti ma non diagnosticate.

Se si vuole approfondire:

La “cura salvavita”

Non esistono studi di sorta che dimostrino che Vitamina D, Omega-3, NAC e Bromelina possano prevenire le morti improvvise o degradare la presenza della proteina Spike. Il dottor Bruni, o chi si firma a suo nome, dovrebbe pubblicare studi che dimostrino quanto sostiene invece che scrivere post sui social network. La vitamina D, tra l’altro, deve essere somministrata solo dietro ricetta medica e solo in specifiche situazioni, perché il suo utilizzo può avere effetti collaterali che il medico curante deve valutare in relazione al beneficio (in questo caso, per l’appunto, non dimostrato).

Le modifiche al DNA

Sostenere che i vaccini a mRNA modifichino il genoma umano è un cavallo di battaglia di quei soggetti che da almeno cinque anni (la pandemia è stata occasione d’oro per molti, ma tanti supportavano queste narrazioni in relazione ad altri vaccini anche prima) cercano di allontanare chi li segue da percorsi medici scientificamente validati per trasformarli in loro pazienti, pronti a spendere denari per test inutili, integratori o trattamenti di scarsa o nulla efficacia. Vale la stessa cosa detta prima: sta a chi sostiene queste “cure” dimostrarle, con studi scientifici, non con post su Facebook o Telegram. Che è poi la stessa cosa che possiamo dire sull’affermazione, falsa, che la proteina Spike rimanga sempre presente nel corpo dei vaccinati. Menzogne che servono a spaventare i propri seguaci: finché sono spaventati, infatti, donano senza prima fermarsi a riflettere.

Il post che porta la firma di quello che ci pare essere un medico antivaccinista è un mix di informazioni pseudoscientifiche e pericolosa disinformazione sulla salute: segnalatelo come disinformazione sui social dove lo vedete circolare, evitando di commentare (aumentereste solo le interazioni), ma usando gli strumenti di segnalazioni ufficiali o scrivendo in privato a chi l’ha condiviso.

