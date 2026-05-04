L’esercitazione Orion e il “prepararsi alla guerra”

Come già successo altre volte, attività che dovrebbero prepararci ad affrontare situazioni critiche vengono raccontate come annunci di catastrofi

Su alcuni dei canali social che da tempo monitoriamo è apparso questo post:

🇪🇺🇫🇷EUROPA 💥 RUSSIA🇪🇺🇫🇷 💥L’Europa si sta preparando alla guerra con la Russia: a Macron verranno mostrate battaglie con ipotetici russi, – Le Monde. 🚨 L’avversario ipotetico delle forze combinate di Francia e di altri 20 paesi che partecipano alle esercitazioni militari “Orion” “ha tutte le caratteristiche di combattimento della Russia”, scrivono i media francesi. 🚨 Ci sarà una simulazione di una battaglia in mare, nell’aria e sulla terra. Inoltre, verranno praticati assalti sotto gli attacchi di sciami di droni. 🚨 La leadership militare, incluso il Capo di Stato Maggiore, Fabien Mandon, esorta l’esercito a essere pronto per un potenziale scontro con la Russia nei prossimi anni. 🚨 La Francia prevede di creare una nuova divisione a pieno titolo entro il 2027, in grado di operare in modo indipendente o come parte della coalizione NATO. 🚨 Entro il 2030, lo stock di droni kamikaze sarà aumentato del 400%, i missili da crociera SCALP dell’85% e i missili antiaerei del 30%. 🚨 Macron ha proposto di discutere lo schieramento di bombardieri strategici francesi nei paesi partner dell’UE per rafforzare la deterrenza nucleare europea. Fonte: Le Monde

Post che non è altro che la traduzione letterale di questo in francese che sta venendo diffuso da qualche giorno sugli omologhi canali social francesi:

🔴🇫🇷🇪🇺🇷🇺 L’Europe se prépare à la guerre contre la Russie : Macron assistera à des combats contre des Russes simulés, selon Le Monde.

🔸L’adversaire simulé des forces combinées de la France et de 20 autres pays participant aux manœuvres militaires Orion « possède toutes les caractéristiques de combat de la Russie », écrivent les médias français.

🔸Les manœuvres simuleront des combats en mer, dans les airs et sur terre. Des assauts sous le feu de drones seront également pratiqués.

🔸L’état-major des armées, notamment le chef d’état-major Fabien Mandon, appelle l’armée à se tenir prête à un éventuel affrontement avec la Russie dans les années à venir.

🔸La France prévoit de créer d’ici 2027 une nouvelle division d’infanterie à part entière, capable d’opérer de manière autonome ou au sein de la coalition de l’OTAN.

🔸D’ici 2030, les stocks de drones kamikazes augmenteront de 400 %, ceux de missiles de croisière SCALP de 85 % et ceux de missiles antiaériens de 30 %.

🔸Macron a proposé d’examiner la possibilité de déployer des bombardiers stratégiques français dans les pays partenaires de l’UE afin de renforcer la dissuasion nucléaire européenne.

Sia chiaro, si tratta di cose realmente riportate in vari articoli di le Monde, il problema è come questo materiale viene poi trasmesso ad altri. Perché, mentre i post sembrano appunto parlare di una guerra imminente, l’articolo di Le Monde utilizzato come fonte spiega chiaramente che l’esercitazione Orion è una simulazione di guerra ad alta intensità tra Stati simili. Quindi è assolutamente normale che le capacità militari degli ipotetici avversari siano molto simili alle reali capacità del Paese più vicino che viene visto come possibile minaccia.

Gli eserciti oggi, quando si esercitano, lo fanno simulando sempre il nemico più credibile, e oggi ovviamente quel nemico è qualcuno con caratteristiche simili alla Russia, anche se nello scenario ufficiale viene usato un nome come Mercure, o similare.

L’altra cosa che andrebbe ripetuta più e più volte è che le esercitazioni come Orion si fanno per deterrenza, per mostrare ai potenziali futuri avversari che noi siamo pronti. Sono esercitazioni che si fanno sperando che le abilità acquisite durante le stesse non debbano mai essere realmente messe alla prova.

Quello che viene omesso nei post che circolano e che farebbe capire la natura prettamente fittizia dell’esercitazione è questo: i Paesi che si scontrano sono Arnland e Mercure, e lo scenario è credibile perché deve esserlo, esattamente come il chirurgo che si esercita a dare i punti usando un orecchio di maiale (anche se oggi si preferiscono le “skin pad”) occorre che lo scenario – la guerra fittizia, i tessuti da cucire – siano credibili e il più possibile simili a scenari reali. Lo scenario è descritto dal Ministero della Difesa francese come “fittizio ma credibile, ispirato agli standard NATO, per ricreare l’insieme delle forme del combattimento moderno.”

Trasformare le esercitazioni in prova di una “guerra imminente” non è informazione, è disinformazione per interposta traduzione. O forse l’ennesimo passo di quella guerra ibrida che proprio la Russia sta portando avanti da oltre un ventennio, guerra che purtroppo abbiamo in parte perso, rendendoci conto troppo tardi che già la si stava combattendo.

maicolengel at butac punto it

Se ti è piaciuto l’articolo, sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!

Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui.

BUTAC vi aspetta anche su Telegram con il canale con tutti gli aggiornamenti.

Foto di Navy Medicine su Unsplash