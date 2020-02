Qualche giorno fa mi è stata segnalata da alcuni utenti un annuncio, molto conveniente, trovato online. A quanto ci raccontano siamo di fronte a un’offerta da non perdere per comperare un nastro biadesivo trasparente.

Il Nano Magic Tape

Il sito Sugar Fever sostiene che si tratta di un’offerta unica di prova, i primi mille hanno diritto a uno sconto del 100%, invece che 24.95 dollari il nastro ce lo mandano gratis.

Ma attenzione solo per un tempo limitato…

L’offerta sembra davvero conveniente, i primi a acquistare non pagano nulla, se non le spese di spedizione, a quanto appare nella seconda schermata che mi si presenta dopo aver aggiunto il prodotto al carrello.

Solo 1,95 dollari di spese di spedizione, e mi arriva un biadesivo ultrapotente, un vero affare.

Ma le cose stanno davvero così?

Andiamo al passaggio successivo, dove ci viene richiesto il numero di carta di credito. Il carrello continua a mostrare sempre 1,95 dollari per un Nano Magic Tape. Ma prima di inserire il numero vorrei capire a chi sto dando i miei dati, e quali siano i termini e le condizioni del contratto d’acquisto. Invece senza avermi dato nemmeno una conferma dei miei dati precedenti sono già li a chiedermi soldi.

Ma voi chi siete?

In fondo alla pagina ci sono due link che mi dovrebbero aiutare, peccato che in quello dove dovrebbe esserci inserito il responsabile dei dati del sito non appaiano informazioni del referente.

Ma la cosa peggiore è quanto trovo in “Termini e condizioni” dopo aver letto un po’ d’informazioni abbastanza inutili:

Pagamento annuale dell’abbonamento Se si acquistano prodotti disponibili sul sito Web (“Prodotti”), si accetta di pagare l’intero importo per la fornitura di un intero anno di tale prodotto in anticipo. vale a dire per il Nanotape, l’utente accetta di pagare l’importo di $ 57,71, più $ 1,95 nella spedizione.

Quindi, tu ordini un singolo rotolino di biadesivo convinto di pagarlo zero e ti ritrovi iscritto a un servizio in abbonamento che non sai nemmeno a chi faccia capo. Facile che il primo addebito da 57,71+1.95 dollari vada subito in porto, e chi s’è visto s’è visto. Vi spediranno i rotolini per un anno? Onestamente non credo, il sito da cui vendono il Magic Tape ha solo 78 giorni di vita al momento, registrato in forma anonima, senza modo di sapere nomi dei referenti, solo una generica mail, abbastanza inutile a quanto mi risulta.

Oltretutto in fondo alle condizioni di vendita, dove nessuno arriva mai a leggere, riportano:

Le quote di abbonamento per l’abbonamento VIP sono pagamenti una tantum (salvo dove diversamente indicato). La tua iscrizione inizia dopo il pagamento di una prima rata delle quote di iscrizione. Il pagamento una tantum viene addebitato lo stesso giorno del mese in cui è iniziata l’iscrizione. I prezzi dei Servizi per i membri possono cambiare in qualsiasi momento. Ex. ($ 57.xx, $ 58.xx, $ 59.xx) e non forniamo protezione del prezzo o rimborsi in caso di riduzione del prezzo o offerta promozionale. Accetti di pagare per qualsiasi servizio membro che ordini. Addebiteremo la tua carta di credito o altra forma di pagamento per il prezzo indicato nella relativa offerta di abbonamento. Puoi cancellare la tua iscrizione in qualsiasi momento. È possibile annullare l’iscrizione in qualsiasi momento prima della fine del periodo di fatturazione corrente e la cancellazione avrà effetto sul successivo periodo di fatturazione, salvo quanto diversamente comunicato da noi. Manterrai l’accesso all’Abbonamento dal momento della cancellazione fino all’inizio del prossimo periodo di fatturazione e non riceverai alcun rimborso o credito per i giorni rimanenti nel periodo di fatturazione corrente. Le commissioni di abbonamento pagate sono definitive e non rimborsabili, se non diversamente stabilito da noi.

State attenti alle offerte incredibili

Non fatevi fregare, la rete è piena di tranelli come questo. Imparate a leggere sempre i termini e le condizioni di un sito da cui volete fare acquisti. La mancanza di un referente, di un indirizzo fisico, di dati verificabili deve sempre mettervi in all’erta.

Il tempo limitato dell’offerta iniziale di solito parte da quando trovano il primo pollo per terminare magicamente un’istante prima di esser beccati…

