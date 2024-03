Nelson, inventore di Francesco

Questo articolo nasce da un video del quale avevo già parlato in questo articolo: si tratta di uno dei tanti pubblicati da Gabriele Ansaloni, in arte Red Ronnie, nel quale ci racconta della sua esperienza di “diagnosi e cura” (di cosa non l’ho capito, per cui non me ne vogliate se non specifico) tramite un apparecchio che utilizza le “frequenze” (e qui non me ne vogliano i fisici, ambasciator non porta pena). Vi avevamo promesso uno speciale su “Nelson”: scusateci per il ritardo.

Bartolomeo – il signore al quale Ansaloni si è rivolto per il trattamento -, parlando del macchinario tanto adorato da meritarsi il nome di Francesco, dice al minuto 30:50:

L’ideatore è un medico della NASA, si chiama Nelson. Nelson è stato anche… volevano dargli il Nobel per le, diciamo per la medicina integrata. Lui era, è partito, era un matematico della NASA, poi è diventato un medico in realtà, perché aveva il bambino… suo figlio era autistico per cui si è avvicinato a tutti questi studi.

Pur nominandolo spesso, di Nelson non si specifica mai il nome, il che mi ha incuriosito, per cui ho incominciato a spulciare la rete in cerca di informazioni: non potevo immaginare la storia che mi sarei ritrovato per le mani.

Da una rapida ricerca su Google riusciamo a dargli anzitutto un nome, William Nelson:

Diciamo subito che il prof. Dr. William (Bill) Nelson è stato nominato per il premio Nobel per la medicina per la ricerca e il contributo scientifico nel campo della medicina alternativa. È nato nel 1951 a Warre, in Ohio, USA. Il professor William Nelson è scienziato di fama mondiale, il membro del Congresso internazionale e rispettato scrittore […] Ha iniziato la sua carriera come un matematico e fisico alla NASA, nel progetto APOLLO 13, che è stata attivamente coinvolta nel determinare la traiettoria che garantiva il ritorno sicuro della prima spedizione sulla luna […] Suo figlio nasce autistico, a causa di un farmaco anti-nausea che sua moglie prendeva durante la gravidanza […] Ha studiato l’omeopatia, la naturopatia, la scienza, economia, informatica e diritto internazionale […] La sua conoscenza unica delle materie esoteriche come la dinamica frattale, teoria sottospazio, un sistema a tre vettoriale e più ha reso questo sistema energetico Feedback [il Quantum Xxriod Cosciente Interface] possibile.

Come sappiamo i nomi dei candidati al Nobel non vengono resi pubblici prima di cinquant’anni (e 2024-50=1974, peraltro l’anno è appena iniziato). Inoltre, non vedo come si possa fornire alcun contributo scientifico in un campo pseudo-scientifico, se non nei termini di una confutazione globale. Ah, non esiste alcun premio Nobel dedicato alla medicina alternativa.

La fama del professore sarà sicuramente di portata mondiale, ma ho il forte sospetto che sia ristretta a specifici ambienti, altrimenti non mi spiego come un uomo di tale cultura possa mancare di una pagina Wikipedia dedicata.

In effetti, esiste una pagina dell’enciclopedia online dedicata a Clarence William “Bill” Nelson, ex astronauta statunitense che volò come specialista di carico sullo Space Shuttle nella missione STS-61-C, durata dal 12 al 18 gennaio 1986. Di lui è possibile reperire anche una biografia fornita direttamente dalla NASA dove ne viene riportata l’elezione al Congresso degli Stati Uniti nel 1978. Le notate anche voi le somiglianze? Ecco, l’unico problema è che Clarence Nelson è nato nel 1942 a Miami, in Florida, non nel 1951 a Warren, in Ohio. Ovviamente non compare nulla sul figlio autistico e (per fortuna) risulta essersi dato a tutt’altro che all’omeopatia e all’esoterismo: è stato senatore della Florida dal 2001 al 2019, mentre dal 2021, grazie alla nomina da parte del presidente Biden, è divenuto il 14° amministratore della NASA. Una carriera di tutto rispetto.

Giunto a questo punto mi è sembrato di ritrovarmi in un vicolo cieco: tante brevi biografie senza fonti né foto incominciavano ad apparirmi come indizi di una leggenda urbana nutritasi della figura di un omonimo Nelson realmente esistito. Insomma, dopo aver inventato le frequenze curative, sarebbe stato inventato anche l’inventore. “Sarebbe davvero assurdo” mi sono detto.

Beh, in effetti lo era, e molto più di quanto avessi ipotizzato.

Digitando su Google “William Nelson 1951 Warren” sono riuscito a trovare l’articolo dal quale, con tutta probabilità, si è operato il copia e incolla della sua biografia (non quella della NASA, l’altra) sfociato nella versione piuttosto sgrammaticata vista sopra. Il sito è finlandese e riporta la biografia del «Professor William C. Nelson (Bill Nelson)», nato il 19 giugno a Warren, in Ohio, che ha deciso di dedicarsi alla medicina. A quanto pare, però, non prese questa decisione solamente a causa della condizione del figlio:

Other reason was the death of one of his grand mothers as the result of chemoterapy.

L’altra ragione è stata la morte di una sua nonna dovuta alla chemioterapia.

Direi che siamo sulla pista giusta.

L’articolo è stato palesemente copiato, incollato e tradotto col traduttore automatico, ma alcune parti, come questa della nonna, sono scomparse o sono state modificate nella versione italiana. Ad esempio:

As a young man, his interest in quantum physics and electronic engineering led to his work for General Motors and his contribution into the “Gyro navigation system” on the NASA Apollo space project.

Da giovane, il suo interesse nella fisica quantistica e nell’ingegneria elettronica lo ha portato a lavorare per la General Motors e al suo contributo al “Gyro navigation system” del programma spaziale Apollo della NASA.

Qui, come si può notare, non si fa diretta menzione della missione Apollo13, come nella versione italiana, ma a un sistema di navigazione alla cui creazione Nelson avrebbe contribuito, il Gyro navigation system per l’appunto: il primo risultato su Google è l’Inertial navigation system, un dispositivo che fornisce informazioni su posizione, velocità e accelerazione di un dato veicolo. Prosegue poi la sua biografia:

Bill Nelson moved to Budapest in 1993. He has lectured in schools in the USA, England and Hungary on homeopathy as a science and healing modality. At present, in addition to lecturing in countries all over the World and regularly updating his computerized stress reduction system, Bill Nelson has set up “New Vistas of Hungary”, a small hand-made homeopathic products company. He has also started his own movie production company “Change the World”, with the purpose of bringing awareness to the general public about the politics of health, the many economic interests hidden within the synthetic drug industry, as well as others aspects of the industry of health. Bill Nelson si è trasferito a Budapest nel 1993. Ha tenuto lezioni presso scuole negli Stati Uniti, in Inghilterra e Ungheria sull’omeopatia come scienza e modalità curativa. Ad oggi, oltre a tenere lezioni in tutto il mondo ed aggiornare regolarmente il suo sistema computerizzato di riduzione dello stress, Bill Nelson ha fondato la sua casa di produzione cinematografica “Change the World”, allo scopo di rendere consapevole il pubblico sulle politiche sanitarie, i molti interessi economici nascosti dalle industrie di farmaci sintetici, così come altri aspetti dell’industria della salute.

Giunto a questo punto, sempre più perplesso, sono tornato alla ricerca su Google “William Nelson 1951 Warren” e mi sono accorto che, se l’articolo finlandese compariva come primo risultato della ricerca, il risultato “Desiré Dubounet” compariva per secondo: perché mai all’input di ricerca “William Nelson” Google dovrebbe restituirmi il risultato Desiré Dubounet?

Ecco, il terzo risultato riportava lo stesso nome, ma invece di essere un sito a caso era Wikipedia, per cui mi ci sono tuffato a pesce:

Desiré D. Dubounet (born William Charles Nelson; 19 June 1951) is an American alternative medicine inventor, filmmaker and performer currently living in Budapest. Dubounet developed the pseudoscientific Electro Physiological Feedback Xrroid, an energy medicine device that is considered to be dangerous to health and has been described as a scam. Desiré D. Dubounet (nato William Charles Nelson; 19 Giugno 1951) è un’inventrice di medicine alternative americana, regista e performer che attualmente vive a Budapest. Dubounet ha inventato lo pseudoscientifico Feedback Elettro Fisiologico Xrroid, un dispositivo medico energetico considerato pericoloso per la salute e che è stato descritto come truffa.

Incredulo, non riuscivo a staccare gli occhi dalla pagina.

Dubounet developed the pseudoscientific EPFX device in the late 1980s […] Some people died after using the EPFX system instead of seeking or continuing medical care […] In 1992 the United States Food and Drug Administration ordered Dubounet to stop claiming that the EPFX could diagnose or cure diseases, but she did not; in 1996 she was indicted on nine counts of felony fraud, though none were in relation to the EPFX. Dubounet has since left the United States.

Dubounet ha sviluppato il dispositivo pseudoscientifico EPFX sul finire degli anni ’80 […] Alcune persone sono morte dopo aver usato il sistema EPFX rifiutando o interrompendo le cure mediche […] Nel 1992 la Food and Drug Administration statunitense ha ordinato a Dubounet di smetterla di affermare che l’EPFX potesse diagnosticare o curare malattie, ma lei non lo fece; nel 1996 è stata incriminata per nove capi di imputazione per frode, seppur nessuno in relazione all’EPFX. Da quel momento Dubounet ha lasciato gli Stati Uniti.

Wow.

Per concludere, una nota di colore:

Dubounet lives in Budapest, and performs at the nightclub Bohemian Alibi. and produced and starred in the English-Hungarian comedy The Story of F***. Dubounet also directed the erotic comedy Paprika Western.

Dubounet vive a Budapest e si esibisce nel nightclub Bohemian Alibi e ha prodotto e recitato nella commedia anglo-ungherese The Story of F***. Dubounet ha anche diretto la commedia erotica Paprika Western.

Non era così che vi aspettavate andasse la mia ricerca, scommetto. Beh, nemmeno io.

Bene, ora proverò a fornire la mia personale ricostruzione della storia. Qualche passaggio potrebbe discostarsi dalla realtà, ma non credo lo faccia di molto.

William Charles Nelson, nato nel 1951 a Warren, in Ohio, nel corso della sua vita ottiene qualche attestato, master o simili in medicina alternativa, biorisonanza e affini, mettendo quindi a frutto il suo bagaglio di saperi con la costruzione di un macchinario chiamato EPFX: stando all’inventore (e solo a lui), sarebbe in grado di diagnosticare e curare pressocché ogni malattia, tanto che Nelson è sicuro della sua efficacia quanto l’oste della bontà del suo vino. Il dispositivo ha un certo successo, negli USA se ne arrivano a vendere circa 10.000 pezzi, e nel 2009 gli stessi Stati Uniti sono costretti a vietarne l’importazione. Sì, perché nel 1993 Nelson si è già spostato in una Budapest appena uscita dall’orbita sovietica, un posto ideale dove poter sfuggire alla giustizia americana ed evitare di essere processati per frode. Non ci è dato sapere quando, ma ad un certo punto William Charles Nelson diventa Desiré D. Dubounet. Intanto, però, il suo dispositivo si è diffuso in Europa, probabilmente proprio a partire dal 1993. Le grandi menti impegnate nello studio delle energie vitali, le frequenze del corpo e l’antica medicina orientale si sono mostrate interessate a questo macchinario, ma la sua proprietaria è stata ben attenta, questa volta, a non legare a esso il suo profilo, soprattutto dopo quanto accaduto negli USA, vista e considerata anche la volontà della stessa Ungheria di avvicinarsi agli Stati Uniti: nel 1994, infatti, il Paese entrava nella Partnership for Peace, alla quale è seguito l’ingresso nella NATO nel 1999. Così, dicevo, queste grandi menti hanno cominciato a chiedersi chi mai fosse questo William Nelson e si sono rivolte a Google: in qualche sito legato alle “frequenze” e al benessere quantistico è quindi comparsa qualche breve biografia di William Nelson; non di Dubounet, né di William Charles Nelson, altrimenti si sarebbe corso il pericolo di venire scoperti facilmente. Mentre facevano le loro ricerche sul personaggio, però, i più curiosi si sarebbero presto imbattuti nella pagina Wikipedia di Clarence William Bill Nelson e avrebbero incominciato ad aggiungere a quelle brevi biografie alcune parti del vissuto dell’astronauta. Il risultato, similare a quello che si ottiene nel “telefono senza fili”, è il seguente: William Bill Nelson, nato nel 1951 a Warren, in Ohio, genio precoce, biologo, matematico, fisico presso la NASA, salvatore della spedizione Apollo 13, si converte alla medicina dopo la nascita di un figlio autistico (vi ricorda niente?), arrivando a creare un dispositivo capace di diagnosticare e curare qualsiasi malattia attraverso l’uso delle frequenze.

Intanto, quello che una volta era William Charles Nelson si esibisce come performer in un nightclub di Budapest.

Ce n’è abbastanza per una trilogia.

Spero comunque, con questo articolo, di aver aiutato tutti gli esperti di frequenze curative a far chiarezza sulla biografia di un personaggio così centrale per la loro professione.

