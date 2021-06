Il nesso tra il vaccino al militare e la sua morte…

Tra le segnalazioni di questi giorni, in tanti ci avete riportato il caso del decesso del povero sottufficiale della Marina Militare Stefano Paternò, decesso avvenuto 15 ore dopo la prima dose del vaccino AstraZeneca. SIamo di fronte forse all’unico caso dove una correlazione tra decesso e vaccino c’è. E per questo la notizia sta facendo il giro di tutti i siti antivaccinisti d’Italia. A noi ce l’avete segnalata da svariate fonti, tutte riportano la stessa affermazione del Procuratore capo di Siracusa, Sabrina Gambino che ha affermato:

…c’è dunque un nesso eziologico correlato alle condizioni di base di Paternò che aveva sviluppato una risposta immunitaria relativa a un pregresso Covid silente.

Questa frase viene ripresa da tutti i siti novax che ho visto in giro, che la ripetono come un mantra. Lo dico con grande tristezza, ma non vedevano l’ora di poterlo affermare. Come avete visto nei mesi scorsi i novax hanno cavalcato tutte le morti post vaccino, sostenendo sempre ci fosse correlazione tra morte e inoculazione del vaccino. Hanno sempre avuto torto ma se ne sono infischiati, e sono andati avanti da bravi sciacalli a sostenere che ogni morto post vaccino fosse un morto per colpa del vaccino. Oggi che ne hanno uno che anche il procuratore ritiene sia stato causato dal vaccino, chi li tiene più?

Però vedete, ci sono un po’ di problemi, il primo è che siamo di fronte a un singolo caso su oltre sette milioni di vaccinati. Ma più che altro quanto successo al povero sottufficiale ha una spiegazione che è stata in parte chiarita dall’autopsia. Il sottufficiale, come è stato detto, aveva avuto la Covid-19 in forma asintomatica sviluppando una

…risposta immunitaria (che) insieme a quella indotta dal vaccino ha provocato una reazione infiammatoria violenta e abnorme che ha provocato lo stress respiratorio. Paternò aveva valori tre volte superiori al normale. Da oggi iniziano le valutazioni sulle responsabilità.

Questo viene omesso dalla maggior parte dei no vax, come viene omesso anche il resto, che invece è stato spiegato chiaramente dal Procuratore Capo di Siracusa:

La relazione dei consulenti tecnici ha stabilito la sussistenza di una relazione causa-effetto con la somministrazione del vaccino AstraZeneca, ma ciò non implica affatto un problema di sicurezza del vaccino AstraZeneca/Vaxzevria, tanto che le fiale sono già state dissequestrate.

La Procura inoltre invita a:

evitare la diffusione di fake news o la strumentalizzazione della notizia in chiave antivaccinale

Non credo sia necessario aggiungere altro.

