Non accettare mascherine dagli sconosciuti…

Generare allarme in chi non ha gli strumenti per fare verifiche è una delle pratiche più amate dai bufalari della rete. Soggetti talmente tristi che hanno come unica realizzazione nella vita il vedere i loro post diventare virali.

Uno di questi geni ha realizzato quest’immagine e la sta diffondendo in rete, per vedere l’effetto che fa.

Il testo ricorda molto quello che circolava sui profumi porta a porta, ma ve lo riporto per completezza.

ATTENZIONE!! Ora sta circolando qualcosa di nuovo. La gente va di porta in porta per distribuire maschere. Dicono che sia una nuova iniziativa del governo locale. Ti chiedono di indossarlo per vedere se si adatta. È stato spruzzato con sostanze chimiche che ti faranno dormire. Allora verrai derubato !! NON accettare maschere da estranei. Avverti i tuoi amici, è un momento critico e le persone sono disperate, il crimine aumenterà. Stiamo attenti! ATTENZIONE

Non esistono denunce in merito, non metto in dubbio possa essere un sistema che, in maniera analoga ai finti soggetti che vengono a leggere il contatore del gas, possa essere utilizzato per cercare di entrare in qualche casa. Ma tutto il resto è pura fantasia. Pensateci. Anche se Pinco Pallino suonasse alla porta e ci consegnasse una mascherina con la richiesta d’indossarla per provarla, vanificherebbe la sterilità della stessa che quindi dovremmo subito buttare via. Che senso avrebbe?

Detto ciò al momento non risultano tentativi di furto fatti attuando questa tecnica, la regola da seguire è sempre la solita. Mai aprire a sconosciuti, mai farli entrare in casa, mai accettare caramelle o mascherine dagli stessi… 😉

