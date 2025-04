NON DO IL MIO PERMESSO, edizione 2025

Oggi abbiamo ricevuto su Facebook una segnalazione che ci era stata inviata ieri – no, scusate, mi correggo: tante segnalazioni che ci sono arrivate ieri, sia su Facebook che su altri canali, segnalazioni tutte uguali, che riportavano questo testo:

Visto che domani c’è un blackbout META/FB, lo pubblico ora. È ufficiale. Firmato alle 8:20. Era persino in TV. Il mio è diventato davvero blu. Non dimenticate che domani inizia la nuova regola di Facebook (alias… nuovo nome, META) dove possono usare le tue foto. Non dimenticate che la scadenza è oggi!!!

Tieni il dito ovunque in questo messaggio e apparirà “copia”. Clicca su “copia”. Poi vai alla tua pagina, crea un nuovo post e metti il dito ovunque nel campo vuoto. Apparirà “Incolla” e clicca su Incolla.

Questo bypasserà il sistema…

Chi non fa niente acconsente

Secondo lo show 60 Minutes:

Nel caso ve lo fosse perso: un avvocato ci ha consigliato di postare questo. La violazione della privacy può essere punita dalla legge NOTA: Facebook Meta è ora un ente pubblico. Ogni membro deve pubblicare una nota come questa. Se non pubblichi una dichiarazione almeno una volta, si capisce tecnicamente che stai consentendo l’uso delle tue foto, nonché le informazioni contenute negli aggiornamenti di stato del tuo profilo.

DICHIARO CHE NON DO IL MIO PERMESSO PER FACEBOOK O META DI USARE NESSUNO DEI MIEI DATI PERSONALI.