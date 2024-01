Un “nuovo” integratore miracoloso

Oh cavolo, ecco perché il venerdì sera sono sempre stanca morta che paio uno straccio usato.

Non perché arrivo da una settimana lavorativa mentalmente e fisicamente devastante e mi avvicino a grandi passi ai cinquanta, ma perché non bevo questo meraviglioso e miracoloso integratore: Spartan Reds.

A me il nome ricorda quello di una squadra di football americano: e ora in campo entrano gli Spartan Reds! Probabilmente è una strategia di marketing anche questa. Esattamente come per gli integratori miracolosi per la perdita di peso – che funzionano solo se associati a una dieta ipocalorica e a uno stile di vita che preveda anche un po’ di attività fisica – questo integratore non fa miracoli.

Anzi, a naso fa ancora meno di un caffé.

La segnalazione che ci è arrivata rimanda a una pagina sul sito dell’integratore, la quale si apre con un video (di cui qui sotto vedete uno screenshot), che fa delle promesse eclatanti…

Il Dottor Michele Daluiso Raganati, come evidenziato dallo stemmino sul camice, non è un medico bensì un laureato in Farmacia, tra le altre cose con una specializzazione in Omeopatia Clinica e Medicina Integrata, conseguita presso il SIOMI. Ed è lui che nel video ci presenta il protagonista della nostra analisi, l’integratore Spartan Reds. Il sito, come tutti i siti che vendono prodotti simili, riporta un disclaimer (anzi tre in uno: una parte per il sito Spartan Health in generale, una solo per l’integratore Spartan Reds e una per una lampada a luce rossa:

Sempre sul sito viene riportata anche l’etichetta del prodotto con una nutrita bibliografia, ben 73 riferimenti bibliografici, anche se sul link della segnalazione giunta in redazione ne riportavano 85, di cui uno è un’intervista su youTube al dottor Sinclair. Non chiedetemi il perché, se mai spiegatemelo, ché devo aver mangiato troppo panettone in questi giorni.

In ogni caso, tutti questi riferimenti bibliografici non sono garanzia di efficacia del prodotto.

Diamo un’occhiata ai titoli dei primi dieci:

1: Wine, sirtuins and nephroprotection: not only resveratrol

2: Calorie restriction-like effects of 30 days of Resveratrol (resVida™) supplementation on energy metabolism and metabolic profile in obese humans (interessante, ma 150 mg di resveratrolo puro in questo prodotto non ci sono.)

3: Resveratrol and Alzheimer’s disease: message in a bottle on red wine and cognition

4: Effect of resveratrol on blood pressure: a meta-analysis of randomized controlled trials

5: Consumption of a grape extract supplement containing resveratrol decreases oxidized LDL and ApoB in patients undergoing primary prevention of cardiovascular disease: a triple-blind, 6-month follow-up, placebo-controlled, randomized trial (interessante anche questo, ma come dicevamo poco sopra in questo prodotto non è dato sapere quanto resveratrolo ci sia.)

6: Structural basis for the activation and inhibition of Sirtuin 6 by quercetin and its derivatives (anche in questo caso quanta quercetina sia contenuta nell’integratore non è dato saperlo. Ma vorrei riportarvi le conclusioni tratte dall’abstract: “Our results thus provide a structural basis for Sirtuin effects of quercetin-related compounds and helpful insights for Sirt6-targeted drug development”, ovvero “I nostri risultati forniscono quindi una base strutturale per gli effetti sulla Sirtuina dei composti correlati alla quercetina e approfondimenti utili per lo sviluppo di farmaci mirati a Sirt6.”)

7: Lance Armstrong’s Other Performance Enhancer: A Look At Supplement FRS Energy (davvero? un articolo di Forbes come riferimento bibliografico?)

8: Health benefits of anthocyanins (anche per questo articolo vorrei riportarvi le conclusioni tratte dall’abstract: “There is paucity of information on the absorption, bio-distribution and metabolism of anthocyanins and interacting flavonoid components. It is not clear if the in vitro health protective roles of anthocyanins will be displayed in vivo. Mechanism of action of anthocyanins also needs to be established. All these remain as so called Anthocyanin enigma“; ovvero: “Le informazioni sull’assorbimento, la biodistribuzione e il metabolismo degli antociani e dei componenti flavonoidi interagenti sono scarse. Non è chiaro se il ruolo protettivo degli antociani in vitro sulla salute verrà dimostrato in vivo. È inoltre necessario stabilire il meccanismo d’azione degli antociani. Tutti questi rimangono il cosiddetto Enigma degli antociani.“)

9: Polyphenols are medicine: Is it time to prescribe red wine for our patients? (seriamente? un articolo del 2009 sui benefici del vino rosso? Forse è il caso di aggiornarsi.)

10: Vascular effects of wine polyphenols (e questo invece è del 2004. Sono senza parole.)

Questi riferimenti sono anche tutti i riferimenti bibliografici relativi a uno degli estratti, quello di vite rossa. Ecco come viene descritto sul sito:

ESTRATTO DI VITE ROSSA

IL TRIO ENERGETICO

L’uva contiene alcuni dei polifenoli più potenti del pianeta come il resveratrolo, la quercetina e gli antociani. Ciascuno dei TRE ha profondi effetti sui livelli della “molecola della passione” e sulla salute generale. Nuovi studi hanno dimostrato che il resveratrolo può aumentare i livelli della “molecola della passione“.¹ ² È stato anche dimostrato che aiuta a stimolare le funzioni cerebrali³, a sostenere una pressione sanguigna sana⁴ e ad abbassare i livelli di colesterolo cattivo⁵. La quercetina non solo alza i livelli della “molecola della passione“, ma incrementa anche la resistenza e limita la fatica⁶… E questo è solo uno dei motivi per cui viene utilizzata da atleti professionisti, medaglie d’oro olimpiche e ciclisti internazionali⁷. Mentre gli antociani hanno dimostrato di aiutare in praticamente tutto, dalla vista alla funzione cerebrale alla pressione sanguigna⁸. Oltre a tutto ciò, è stato dimostrato che i polifenoli dell’uva aiutano a stimolare l’attività metabolica⁹ e persino ad abbassare il rischio di certi problemi cardiaci.¹⁰

Sembra che la vite rossa sia MIRACOLOSA.

Diamo un’occhiata alla lista degli estratti che sul sito vengono descritti tutti come quello di vite rossa, cioè MIRACOLOSI.

Estratto di mirtillo (350mg);

Estratto di lampone (350mg);

Estratto di fragola (350mg);

Estratto di mora (350mg);

Estratto di melograno (350mg);

Estratto di limone (350mg);

Estratto di mela (350mg);

Estratto di barbabietola (350mg);

Estratto di maca rossa (100mg);

Estratto di pappa reale (100mg);

Estratto di reishi rosso (350mg); nome scientifico: Ganoderma lucidum…

Estratto di noni (350mg);

Estratto di vite rossa (100mg);

Estratto di ciliegia (100mg);

Estratto di bacche di caffè (200mg);

Estratto di acerola gialla (600mg);

di cui Vitamina C – 100 mg

di cui Vitamina C – 100 mg Vitamina E (12mg);

I quantitativi di polifenoli, antociani, quercetina e resveratrolo non sono indicati nemmeno qui.

Il sito ci riporta anche l’identità dietro al marchio Spartan Reds, il dott. Filippo Pagani, che si presenta così:

…uno dei personal trainer più rinomati e di successo del nostro paese. Conta quasi 80.000 donne e 40.000 uomini che hanno seguito e seguono qualcuno dei suoi programmi di fitness… E oltre 10.000 barattoli di Spartan Reds venduti a clienti che continuano a usarlo con risultanti strabilianti… E altre migliaia di integratori di successo ideati negli anni sia per uomini che per donne per i loro obiettivi di fitness, dal dimagrimento alla forza fisica. Potresti aver sentito parlare di lui per il programma di fitness femminile Guerriera Spartana, realizzato in collaborazione con Alessandra Amori. Oppure per i suoi programmi di maschili come Fisico da Spartano e Spartan Home Training.

In più, l’intero team di Spartan Health, che da anni offre prodotti nel campo del fitness e conta decine di migliaia di clienti felici in Italia, Inghilterra, Portogallo, Spagna, Francia, Svizzera e Germania.

Non voglio discutere delle competenze del dottor Pagani (anche se mi piacerebbe sapere: dottore in cosa?) e della sua collaboratrice Alessandra Amori (che compare sulla mia bacheca Facebook da anni, insieme a un po’ troppi corsi di pilates al muro) o dell’efficacia della lampada Spartan Fire (no comment). E nemmeno dei relativi prezzi.

Non voglio neppure farvi un trattato su ogni singolo componente di questo integratore: basta guardare l’etichetta nutrizionale per notare che le uniche cose che contiene sono estratti di vario ordine e tipo, tra cui “estratto di bacche di caffè”, un paio di vitamine (C ed E) e un po’ di estratto di Ganoderma lucidum (lo ricordate?).

Voglio solo farvi notare che questo prodotto è un integratore, non una panacea per tutti i mali del mondo e dell’uomo. Integratori di questo tipo se ne trovano a bizzeffe in commercio, anche a prezzi molto più convenienti. Poiché gli integratori non sono indispensabili – lo affermano anche loro nel disclaimer – e come sappiamo nemmeno utili per persone giovani e sane che non hanno particolari carenze, perché spendere tutti questi soldi?

Volete avere più energie per andare in palestra o a nuotare o a correre? Alzate il fondoschiena e andateci, senza trovare scuse. Volete allenarvi da casa seguendo corsi? Fatelo, vi basta avere uno spazio dove stendere un tappetino da yoga, anche se fare i corsi “in presenza” è sempre meglio che farli online.

In entrambi i casi non vi servono integratori che vi diano la forza per farlo.

L’unica forza che vi serve è quella di volontà.

