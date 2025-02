L’olocausto dei Nativi americani

C’è un’immagine che ci avete segnalato riguardante il genocidio dei nativi americani, che fa un parallelo con l’Olocausto degli ebrei nel corso della Seconda guerra mondiale. L’immagine che viene fatta circolare è questa:

Non sappiamo chi sia Beppe Caselle e onestamente ai fini di una verifica dei fatti non è così importante. La prima cosa che abbiamo cercato è quella data, 31 gennaio 1876, e curiosamente l’abbiamo trovata citata sul sito di un eurodeputato italiano, Fabio Massimo Castaldo, che sul suo blog scrive:

Il 31 gennaio 1876 un decreto degli Stati Uniti ordinò a tutti i Nativi Americani di trasferirsi nelle riserve, cioè in zone di territorio recintate e controllate dal Governo americano, autorizzando l’esercito a intervenire qualora l’ordine fosse stato disatteso. Non furono pochi i casi di nativi che, non accettando questo decreto, furono massacrati insieme alle proprie famiglie.

Va ricordato che le riserve furono prima dei campi di rieducazione, poi dei ghetti, infine delle isole di residenza, dove gli indiani d’America potevano mantenere le proprie usanze ma senza avere diritti.

Solo nel 1924, infatti, fu riconosciuto loro il diritto di voto. Per troppo tempo lo sterminio dei nativi americani venne ignorato o sottovalutato dalla storiografia ufficiale, eppure persero la vita 100 milioni di persone in 500 anni.

Come spesso purtroppo accade, per la memoria collettiva esistono morti di serie A e morti di serie B.

Noi oggi vogliamo ricordare il sacrificio di quello splendido popolo che ci ha lasciato moltissimo in termini di eredità culturale, spirituale ed umana.

La prima cosa da chiarire è che i Nativi americani sono realmente stati sterminati dai colonizzatori, nell’arco di cinquecento anni però, non tutti in una singola data. Il 31 gennaio 1876 non è una data che riguarda un genocidio, ma il giorno in cui il governo federale statunitense ha dato ordine ai Nativi di trasferirsi in massa nelle riserve. La guerra contro coloro che si rifiutarono culminò nella famosa battaglia di Little Bighorn, che avvenne a giugno 1876, battaglia in cui le tribù dei Lakota e dei Cheyenne sconfissero l’esercito di Custer. Successivamente il governo federale, nel 1877, prese possesso delle Black Hills, territorio sacro alle tribù Lakota, ma nemmeno in quell’occasione ci fu uno sterminio di massa. L’ultimo grande massacro contro i Nativi americani avvenne nel 1890 a Wounded Knee, se ne deduce quindi che non è possibile che gli ultimi superstiti siano stati uccisi nel 1876.



L’altro dato che siamo andati a cercare è quel 100 milioni di morti; nel meme a una lettura poco attenta può sembrare che siano stati uccisi tutti il 31 gennaio, nel testo sul sito dell’eurodeputato invece viene spiegato che si tratterebbe dei morti in 500 anni, e così sarebbe più sensato… Ma resta comunque un numero campato per aria, che troviamo citato nella pagina Wikipedia dedicata al genocidio dei Nativi americani in lingua italiana ma che comprenderebbe anche i (tantissimi) morti in Sudamerica e, soprattutto, anche i decessi per le malattie introdotte dai colonizzatori, che non sappiamo se definire parte dello “sterminio”; ma è comunque una cifra al rialzo che non trova l’appoggio delle fonti più autorevoli, le quali stimano infatti, tra Nord e Sudamerica, un numero che oscilla tra i 10 e i 20 milioni di Nativi morti in seguito alla colonizzazione europea, tra malattie, guerre e spoliazioni territoriali. Qualche fonte riporta anche 50 milioni, ma nessuna, tra quelle autorevoli, parla di 100 milioni: sulla base delle conoscenze attuali sui popoli che abitavano l’America prima della colonizzazione europea si tratta di un numero davvero troppo alto.

Quindi per riassumere:

No, non ci fu un massacro di Nativi americani il 31 gennaio 1876, bensì l’ordine per loro di trasferirsi nelle riserve

Non furono uccisi 100 milioni di Nativi americani in Nordamerica

Questo per cercare di non diffondere meme che riportano imprecisioni se non vere e proprie bugie. Proprio per questo abbiamo trovato pessima la scelta di mettere “in competizione” l’Olocausto degli ebrei con quello dei Nativi americani, si tratta di cose differenti, una non nega l’altra e non è una gara a chi abbia visto più morti.

