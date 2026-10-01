Clima ed Energia

No, le pale eoliche non vanno a gasolio

Un video del 2024 che denuncia presunte pale eoliche alimentate a gasolio ha ripreso a circolare su TikTok: abbiamo fatto qualche verifica

maicolengel butac 1 Ott 2026
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Su TikTok c’è una creator sarda che ha pubblicato un video da oltre un milione di visualizzazioni, questo:


Il video risale al 2024, ma è tornato in auge grazie alle condivisioni di alcuni; basta però vedere come è vestita questa persona (che dopo questo video non ha più pubblicato nulla su TikTok) per capire che non può essere un contenuto recentissimo.

Lo trattiamo perché ce l’avete segnalato in queste ore e ammetto che, non avendolo visto prima, mi ha fatto sorridere l’accusa mossa dalla sarda, sulle pale eoliche che per funzionare userebbero gasolio. Il video era appunto stato girato come video di propaganda per la manifestazione del 14 novembre 2024 davanti al Consiglio regionale sardo, firmato “Arraghus – No Todde No Green”.

Nel video la creator sostiene che, siccome il fazzoletto che tiene in mano non si muove, allora significa che non c’è vento, ma la pala alle sue spalle si muove, quindi ci deve essere un trucco. Ma è fisica di base: il vento a due metri da terra non è quello all’altezza del mozzo, perché avvicinandosi al suolo il vento perde velocità per attrito. L’amico Federico Benuzzi saprebbe spiegarlo nel dettaglio.

La nostra creator anonima poi si avvicina a una cabina sotto la pala eolica sostenendo che sia dove stanno nascosti i motori che ne permettono il funzionamento, motori che secondo la signora sarebbero alimentati a gasolio. Peccato che quella cabina metallica riporti il simbolo del fulmine perché è la cabina elettrica di trasformazione o consegna dell’energia.

La bufala “le pale vanno a diesel” circola da anni, ed è già stata smontata più volte. Science Feedback non ha trovato alcun caso documentato di generatori diesel che “alimentano” turbine collegate alla rete. Il nocciolo vero è marginale: i generatori diesel si usano talvolta per la manutenzione, e alcune aree remote combinano diesel ed eolico. Un motivo per cui questa bufala esiste è che nel 2022, in Scozia, durante un guasto di rete causato dal gelo, un’alimentazione ausiliaria temporanea a gasolio teneva accesi i sistemi interni, ma non faceva girare le pale per produrre elettricità. Si tratta appunto di un caso con una spiegazione molto semplice. Checché ne dica la nostra tiktoker.

Quando incontrate video con protagonisti anonimi che evitano di spiegare chi sono e a che titolo stanno parlando, invece di condividerli, segnalateli alla piattaforma, e chiedete che non vi vengano più mostrati contenuti di quello specifico creator. In questo modo si può sperare abbiano meno visibilità, e che le sciocchezze che vi sono narrate svaniscano come neve al sole.

maicolengel at butac punto it

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Immagine di testa di Made From The Sky su Unsplash
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