Palestinesi, ebrei e Resistenza

In rete da qualche tempo circola l’immagine che vedete qui sopra.

L’immagine mostra due distintivi militari:

A sinistra, lo stemma della Brigata Ebraica, con la scritta Palestine (intesa come territorio del Mandato Britannico).

A destra, lo stemma della Legione Araba Libera (Legion Freies Arabien), una formazione promossa dalla Germania nazista.

Sopra gli stemmi leggiamo:

Anche loro erano presenti il 25 aprile 1945. Loro stavano coi partigiani (Brigata ebraica)

Loro stavano coi nazisti (legione araba)

Il messaggio è chiaro: i Palestinesi erano alleati dei nazisti, gli Ebrei erano con i partigiani, quindi oggi chi sostiene la Palestina sta dalla parte sbagliata della Storia.

Ma la realtà è un po’ più complessa di così.

Purtroppo, e me ne dispiace perché l’ho vista usare anche da tante persone che conosco e mi seguono sui social, è un classico esempio di manipolazione storica, sfruttata per rafforzare tesi prettamente ideologiche a discapito dei fatti.

La Brigata ebraica

La Brigata ebraica era composta da circa 5.000 volontari ebrei del Mandato britannico di Palestina, combatté in Italia dal 1944 a fianco degli Alleati e fu operativa anche nei giorni della Liberazione. Il nome “Palestine” all’epoca indicava il territorio sotto Mandato britannico, abitato sia da ebrei che da arabi. Quindi i volontari non erano “Palestinesi” nel senso moderno del termine, ma ebrei del cosiddetto “Mandato palestinese”.

La Legione araba libera

Era una formazione marginale, creata dai nazisti nel 1941 con l’appoggio del Muftì di Gerusalemme, Amin al-Husseini – il quale effettivamente collaborò con Hitler. Ma attenzione: non rappresentava il popolo palestinese. Inoltre, non ebbe alcun ruolo operativo in Italia durante la Liberazione. La Legione combatté durante l’Operazione Torch (tra Marocco e Algeria) e in azioni contro i partigiani in Grecia e Jugoslavia. Secondo fonti come Wikipedia, la maggior parte dei suoi membri erano espatriati iracheni e arabi siriani, non palestinesi.

Il paragone fra i due distintivi è propaganda e manipolazione storica: seppur vera l’esistenza della Legione Araba, essa era di marginale importanza e non rappresentava il popolo palestinese, o comunque gli arabi di oggi. Condividere questo meme è generalizzare e semplificare qualcosa per portare acqua al proprio mulino: il 25 aprile 1945 la Legione Araba non era presente in Italia, e non aveva preso parte ad azioni armate sul nostro territorio, come invece il meme sembra sottintendere.

Non credo di dover aggiungere altro.

