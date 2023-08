Un altro antiparassitario dalle proprietà miracolose, da non cercare assolutamente su Amazon (sia mai che leggiate recensioni reali, e quindi non molto entusiaste)

Era da tanto che non ci chiedevate notizie di prodotti antiparassitari per l’uomo, ma nel weekend scorso è arrivata una segnalazione che non potevamo evitare di trattare.

Il magico prodotto di oggi è:

Nemanex è il nome del nuovo integratore in gocce naturali sviluppato con una formula vegan, in grado di supportare l’organismo nel suo naturale processo di disintossicazione e pulizia dai parassiti.

Esistono video, siti, tonnellate di materiali online che riportano sempre le stesse informazioni: Nemanex è un integratore che può fare miracoli per aiutarvi a disintossicarvi e pulire il vostro corpo dai parassiti. Tra i tanti modi sfruttati per spingere la gente a comperare il prodotto c’è anche il solito sistema di realizzare pagine web che imitano altri siti per darsi un’autorevolezza che non hanno nemmeno lontanamente:

Sotto a uno dei tanti video YouTube che parlano del prodotto troviamo la solita sfilza di commenti entusiasti, tutti ovviamente falsi:

Noi ci siamo già occupati di prodotti equivalenti, più volte, per cui oggi abbiamo fatto un esperimento diverso dal solito: abbiamo chiesto a un’intelligenza artificiale (ChatGPT) cosa ne pensasse del testo pubblicitario che circola su questo magico integratore. Per completezza questa è la domanda che abbiamo posto all’IA:

Ci puoi dare un parere su questo prodotto? Si chiama Nemanex, lo presentano con questo lunghissimo testo, cosa ne pensi?

L’IA ci ha risposto così:

Analizziamo il testo che hai fornito: Pretese generali: Il prodotto sostiene di essere un integratore naturale che aiuta a disintossicare l’organismo, supportare la funzionalità del fegato, e combattere parassiti e tossine. Si afferma anche che è utile per il benessere generale di diversi organi e che ha una formula adatta a tutti, incluso vegani. Terminologia ambigua: Ci sono molte affermazioni vaghe come “supportare la purificazione” o “migliorare la salute generale”. Senza dati clinici o prove scientifiche che supportino queste affermazioni, è difficile determinare la veridicità di tali dichiarazioni. Mancanza di dettagli: Non vengono menzionati gli ingredienti specifici, né vi sono citazioni di studi o ricerche che supportino le affermazioni fatte. Pretese estese: Il prodotto sostiene di fare molte cose, come purificare il corpo, combattere i parassiti, supportare il fegato, i reni, e persino migliorare la microflora del sistema digestivo. Di solito, i prodotti che sostengono di avere una vasta gamma di benefici senza fornire dettagli o prove possono essere visti con scetticismo. Destinatari: La dichiarazione che può essere usato da chiunque, indipendentemente dallo stato di salute o dalla presenza di patologie, può essere potenzialmente preoccupante. Non tutti gli integratori sono sicuri per tutti, e ci potrebbero essere interazioni o effetti collaterali non menzionati. In sintesi, mentre le affermazioni fatte nel testo potrebbero suonare allettanti, manca di dettagli concreti, riferimenti scientifici o citazioni di studi che possano sostenere le sue affermazioni. Se stai considerando di utilizzare un prodotto come questo, ti suggerirei di consultarti con un medico o uno specialista in nutrizione per avere un’opinione informata e per assicurarti che sia sicuro ed efficace per te.

Onestamente il risultato è stato per noi estremamente soddisfacente: pur continuando a ritenere l’IA un supporto e non un sistema per fare fact-checking, in questioni del genere ci pare possa aiutare, e tanto, chi non ha le basi per distinguere tra claim pubblicitari e fonti scientifiche. Però dobbiamo fare un’aggiunta, perché per la prima volta nei siti che vendono e pubblicizzano il prodotto abbiamo trovato una specifica avvertenza:

Il prezzo di Nemanex è uguale in tutti i paesi europei. Nemanex si trova in farmacia o su Amazon? Truffe Non si può comprare Nemanex in farmacia o su siti come Amazon o Trovaprezzi. Non si trova in farmacia. Ribadiamo che questo non è un medicinale e non richiede prescrizione medica. Attenzione alle segnalazioni di truffe Nemanex in vendita su Amazon. Hanno un aspetto identico al prodotto originale, ma sono di bufala. Evitatele e non mettete a rischio la vostra salute.

Perché dicono di non comperarlo su Amazon? Semplice, primo perché chiunque lo cerchi su Amazon può accorgersi facilmente del prezzo inferiore a quello pubblicizzato come offerta speciale, e in secondo luogo perché leggendo le recensioni si capisce che il prodotto in realtà non fa nulla di magico, ma che si tratta di un integratore alimentare come tanti altri, con un prezzo decisamente gonfiato.

Ripetiamo quanto consigliato dall’IA:

Se state considerando di utilizzare un prodotto come questo, vi suggeriamo di consultarvi con un medico o uno specialista in nutrizione per avere un’opinione informata e per assicurarvi che sia sicuro ed efficace.

