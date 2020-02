Mi avete segnalato il solito redazionale-fuffa fatto apposta per vendere un prodotto inutile. Ne parliamo perché è un “articolo” che riguarda problematiche mediche, trattandole nella maniera errata e spingendo i lettori a non andare dal medico, ma a curarsi seguendo consigli errati.

SE HAI PAPILLOMI SUL COLLO, ALLE ASCELLE E IN ALTRE ZONE DEL CORPO, VUOL DIRE CHE I PARASSITI TI STANNO MANGIANDO DALL’INTERNO!

Questo qui sopra il titolo di questa pagina promozionale, che con una sana dose di bugie cerca di vendervi un integratore alimentare che al massimo vi alleggerirà il conto in banca, senza eliminare alcun parassita dal vostro corpo.

Non è mia intenzione fare un’analisi scientifica della questione, mi basta che vi rendiate conto che questo prodotto viene proposto usando come testimonial un falso medico che ovviamente dice cose fasulle.

Non esiste una dottoressa Lidia Giannini iscritta all’Ordine dei Medici italiano. Come non esiste un Istituto di ricerca scientifica di parassitologia medica e medicina tropicale dove questa dottoressa dovrebbe insegnare. Già questo dovrebbe farvi capire che chi sta promuovendo questo integratore non è persona degna di fiducia.

Le affermazioni che vengono messe in bocca alla falsa dottoressa Giannini non hanno né capo né coda, sono le classiche informazioni generiche sfruttate per gettare fumo negli occhi di chi legge.

Basta inserire alcune delle frasi in italiano presenti nel testo tradurle in altre lingue per trovare siti copia e incolla in tutto il mondo. Siti che ogni volta cercano di fare allarmismo gratuito (e bufalaro) pur di vendere il prodotto in questione (che cambia nome da Paese a Paese, cambia scatola, ma non ingredienti e sistemi truffaldini di vendita).

In Italia viene venduto come Parazax, lo troviamo su moltissimi siti di pseudomedicina. All’estero nei paesi di lingua anglofona l’ho trovato come Bactefort.

Guardate i bufalari, in italiano:

Dott.ssa Lidia, buongiorno a lei! Inizierò con la domanda principale: è vero che la maggior parte della popolazione italiana è infestata dai parassiti?

Dott.ssa Lidia: Sì. In termini di infestazioni dai parassiti, siamo ai primi posti nel mondo. A causa delle condizioni ecologiche estremamente difficili, della mancanza di iniziativa da parte delle autorità e dell’indifferenza verso le persone.

In inglese, ma rivolto agli abitanti delle Filippine:

Dr. Rebecca, good day to you! I’ll start with the main question: Is it true that most of the Phillipines population is infested with parasites?

Dr. Rebecca: Yes. We occupy one of the leading positions in terms of infestation. Due to extremely poor ecological situation, inaction of authorities and indifference to people.

Basta cambiare lingua per trovare che ogni Paese in cui il prodotto viene venduto è ai primi posti al mondo per infezioni da parassiti. Non vi sentite un po’ presi per i fondelli?

Su BUTAC abbiamo già trattato l’argomento integratori alimentari, e onestamente non ho voglia di ritirarlo fuori. La regola è che un integratore alimentare di libera vendita in farmacia non serve a nulla se non a farvi spendere soldini inutilmente. Se avete carenze o necessità di integrare qualcosa è il vostro medico a dovervi prescrivere una cura, un medico vero, iscritto all’Ordine. Non una falsa dottoressa che usa un’immagine di repertorio per truffarvi.

Non credo serva aggiungere altro.

Diffidate di siti che propongono questi prodotti, non sono luoghi su cui fare affidamento per tutelare la propria salute.

