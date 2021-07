Parigi, l’ambasciata in fiamme?

Sui vari canali Telegram che seguo con attenzione circola ogni tipo di bufala possibile, spesso senza che nessuno osi dire nulla, pena il ban permanente.

Beh, sfruttando purtroppo una notizia apparsa su Open sono tantissimi i canali di disinformazione che hanno pubblicato questo post:

Leggere i commenti mette i brividi visto che all’inizio di quest’incendio si sapeva pochissimo, non vi pubblico screenshot perché riportano nomi e cognomi reali di alcuni dei geni che seguono questi gruppi Telegram, ma li ho salvati nel caso le autorità siano interessate. Vi riporto solo qualche esempio:

Ernesto: Dobbiamo farlo anche con i Quirinale quando sono tutti dentro ,quanti problemi si risolverebbero

Claudio: Ma qui in Italia niente?

Peccato, se si cominciasse anche qua forse qualcuno comincerebbe ad avere paura, chissà, non è mai troppo tardi per dare inizio alla festa.

A.B.: Secondo me, ma potrei sbagliare, è un bel messaggio in pure stile massonico per avvertire i fratelli destrorsi italiani che le cose non fileranno lisce come pensano

Ioris: È vero che la violenza porta alla violenza, ma dopo quello che hanno fatto e stanno tuttora facendo, io credo che certe conseguenze siano prevedibili anche da parte loro, perché la storia ce lo insegna.. a furia di bastonare, anche la persona più pacifica, quando ne va di mezzo la propria libertà e vita, si ribella..

Marco: Documenti a fuoco a go go

Maria: Come brucia bene …