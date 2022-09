Il patriarca Kirill e l’invito ad arruolarsi

ARTICOLO AGGIORNATO AL 24 SETTEMBRE 2022

Quanto riportato qui sotto è tutto corretto, il video di NEXTA risaliva al 2021, e tutti in Italia l’hanno ripreso senza contestualizzarlo. Ma, c’è un ma, perché, come mi ha fatto notare l’amico Paolo Attivissimo la notizia non è stata ripresa solo in Italia, ma anche da testate straniere come il New York Post (non propriamente affidabile) o il Newsweek, nel loro caso la fonte della notizia non sarebbe il video di cui parliamo poco sotto, ma un testo pubblicato sul sito ufficiale del patriarca.

Testo che però non riporta la frase che il NYP riprende in inglese (praticamente uguale a quella del video di cui parliamo poco sotto):

Go bravely to fulfill your military duty. And remember that if you lay down your life for your country, you will be with God in his kingdom, glory and eternal life.

Quella frase detta in quel modo è presente nel video del 2021. Tutti la stanno spacciando per una novità, sbagliando. Ma ciò non significa che Kirill sia un moderato, come dimostra il discorso linkato da NYP e pubblicato giusto pochi giorni fa.

Ci è arrivata una segnalazione che dovevamo trattare per forza, specie visto quanti stanno facendo circolare quella che è, in realtà, una notizia vecchia.

La segnalazione è di quelle complete, ovvero oltre a segnalare la potenziale notizia falsa ci sono stati inviati anche i riferimenti per trattarla. (Grazie, Fabio!)

Di cosa sto parlando? Della notizia che il 23 settembre 2022 in pochissime ore è stata tradotta da tutte le testate italiane – partendo ovviamente da ANSA, quelli del consorzio europeo per combattere le fake news – che hanno titolato:

Kirill esorta i fedeli ad arruolarsi, se muori sarai con Dio

E nell’articolo scrivono:

“Vai coraggiosamente a compiere il tuo dovere militare. E ricorda che se muori per il tuo Paese, sarai con Dio nel suo regno, gloria e vita eterna”: il Patriarca di Mosca e di tutte le Russie Kirill esorta così gli uomini della Federazione alla mobilitazione lanciata dal presidente Vladimir Putin, invitando i fedeli a “non avere paura della morte”. Lo riporta in un tweet il media indipendente bielorusso Nexta.

Sia chiaro, Adnkronos non è da meno, anche loro stesso titolone, e dietro tutti gli altri, magari abbonati a queste agenzie di stampa, convinti che le notizie che arrivano da loro vengano sempre verificate. Illusi!

Sia chiaro, il tweet esiste veramente:

C’è solo un piccolo problema, è vero che il tweet riporta un video dove Kirill esorta i giovani a fare “il proprio dovere”, ma il video risale al 2021. Per esser precisi è del 13 giugno del 2021, l’occasione era un sermone fatto dal patriarca Kirill nel tempio dedicato proprio alle forze armate. Quindi abbastanza normale che il sermone parlasse di e ai militari e invitasse ad arruolarsi per servire la patria.

Condividere quel tweet oggi serve solo a fare sensazionalismo e confusione nel pubblico. Non spiegare che si tratta di un sermone che ha più di un anno, e che non aveva alcun collegamento con la guerra in Ucraina, è grave.

Ancor più grave se a riportarlo senza alcuna verifica, ma anzi collegandolo senza alcun dubbio alla mobilitazione attualmente in corso, sono quotidiani nazionali e agenzie di stampa professionali.

Ci sono cascati proprio tutti:

Grazie al nostro segnalatore, che in pochissimo tempo è riuscito nell’intento di sbufalare una notizia decisamente virale, bravo!

maicolengel at butac punto it

Se ti è piaciuto l’articolo, sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!

Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui.