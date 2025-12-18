Perdere peso con la truffa GLP-1

Il nuovo integratore in vendita sui social non solo fa perdere peso, ma guarisce anche dal diabete e dal fegato grasso. Peccato che non sia vero...

Oggi un video che circola sulle piattaforme di Meta ha attirato la mia attenzione, lo potete vedere qui sotto:

Il video è accompagnato da un post:

«Abbiamo visto centinaia di pazienti trasformare la propria vita al Policlinico Gemelli… ma non avremmo mai immaginato che un giorno saremmo diventate noi stesse parte di quella storia.»

Tutto è iniziato quasi come uno scherzo tra un turno e l’altro:

«Perché rifornire gli scaffali sembra più difficile che correre una maratona?»

Abbiamo riso… ma quella frase ci è rimasta impressa nella mente.

Se eravamo così esauste semplicemente svolgendo il nostro lavoro,

forse era il momento di provare qualcosa di diverso.

Così abbiamo scelto il cambiamento più piccolo e più sostenibile:

👉 una piccola fiala al giorno.

Niente diete complicate.

Niente preparazioni strane o rituali impossibili.

Solo un gesto semplice che potevamo integrare nella nostra routine in reparto.

✨ Risultati, settimana dopo settimana

✨ Settimana 1 — Le voglie notturne hanno smesso di controllarci

✨ Settimana 3 — Avevamo abbastanza energia per finire il turno con un sorriso vero

✨ Settimana 6 — Le nostre divise erano più larghe e riordinare i materiali non ci lasciava più senza fiato

📸 Le foto parlano da sole:

➡️ A sinistra: due colleghe stanche, con un sorriso forzato

➡️ A destra: le stesse donne — più leggere, più felici e piene di una nuova energia

Stesso Policlinico Gemelli. Atmosfera completamente diversa.

Non è magia.

Non è un miracolo dall’oggi al domani.

Solo una fiala al giorno e un po’ di costanza —

e all’improvviso il cambiamento non sembra più impossibile.

👉 Se qualche volta hai pensato: “Il lavoro mi prosciuga tutte le energie”, forse è il momento di regalarti una piccola vittoria quotidiana.

Un piccolo gesto può fare una grande differenza 💚

Dopo il testo troviamo un link che, se cliccato, come potete già immaginare, non ci porta alla pagina del Policlinico Gemelli. Eh no, ci porta su un sito che non avevamo mai sentito nominare prima: galalora.com, dove è possibile acquistare il prodotto che vedete nel video: GLP-1 Matrixyl.

Nel lunghissimo testo, ricco di immagini (perlopiù generate da IA), vengono usati paroloni d’ogni genere, tra cui due che hanno subito attirato la nostra attenzione. Si fa riferimento a Semaglutide e Tirzepatide, dando in qualche modo a intendere siano ingredienti della magica soluzione in gocce per dimagrire. Ma è appunto un’illusione: si usano i nomi di due farmaci molto noti solo per creare nel possibile acquirente un’aspettativa che, se comprerà la soluzione, non verrà mantenuta. Non può essere mantenuta poiché si tratta di principi attivi che non possono essere venduti online: serve una prescrizione medica e si tratta di farmaci iniettabili, non in gocce da assumere oralmente.

Sempre nel lungo testo ci raccontano che il prodotto è stato approvato dal Ministero della Salute, peccato che sul sito di AIFA non vi sia traccia di questo preparato. Ma è normale che sia così, visto che si tratta del solito integratore alimentare che non farà nulla di quanto viene raccontato.

La cosa che fa più ridere – non fosse che c’è gente che ci casca – è il claim secondo cui, grazie a GLP-1 Matrixyl, in sei settimane si può arrivare a perdere 50 kg. Ma nemmeno sotto digiuno forzato si può pensare di perdere così tanti chili in poche settimane.

Sempre tra le tante proprietà magiche di questo integratore leggiamo che oltre a curare dall’obesità cura anche dal diabete, dalle apnee notturne, dal fegato grasso. Non è mica un integratore, siamo di fronte alla panacea di tutti i mali in flaconcino monodose, Nobel subito per chi l’ha inventato.

Siamo seri: se una goccia da 27 euro potesse fare quello che fanno farmaci veri da migliaia di euro sotto controllo medico, l’OMS avrebbe già chiuso per ferie.

Non crediamo sia necessario aggiungere altro, se non che riteniamo che il Policlinico Gemelli abbia tutto il necessario per fare causa a Meta per diffusione di un post truffa che li cita. Da qualche parte bisogna partire perché le cose cambino: Zuckerberg ha tutti i sistemi per accorgersi che si tratta di truffe, ma se ne infischia. Noi vi abbiamo linkato un singolo profilo, ma al momento ce ne sono a centinaia che stanno condividendo inserzioni simili, tutte che rimandano alla vendita dello stesso integratore. Sono tutte inserzioni truffaldine, che fanno guadagnare una bella sommetta a Meta, tutte inserzioni che volendo potrebbero essere bloccate in partenza, evitando di mietere vittime.

Giusto per non dimenticarci nulla, lo stesso identico prodotto circola anche con il nome di EQVP GLP-1 in precedenti versioni, anche perché tanto si parte da immagini come questa che lasciano tutto lo spazio per modificare di volta in volta il brand:

E sempre perché sia evidente la truffa, lo stesso prodotto viene spacciato come testato e/o sviluppato al San Raffaele, al Galeazzi e in tante altre strutture ospedaliere, italiane e non solo.

Non credo di poter aggiungere altro.

