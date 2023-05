Christian Perronne, la Slovenia e il placebo

Si parla ancora COVID-19 anche grazie alle dichiarazioni di soggetti che vogliono a tutti i costi continuare ad avere la visibilità raggiunta nei momenti clou della pandemia.

Oggi trattiamo una dichiarazione di Christian Perronne che ci è stata segnalata da un’amica, diventata virale nelle ultime settimane su Twitter e non solo, anche grazie dalla diffusione su Sfero e su siti come Giornale d’Italia (inserito nella nostra Black list). Testo col quale la “notizia” sta circolando:

Prof. Perronne: In Slovenia, uno dei responsabili della vaccinazione contro covid ha confessato pubblicamente che c’erano lotti placebo per evitare effetti collaterali destinati a funzionari, politici e giornalisti

La notizia circola grazie a una testata francese, France-Soir, che richiama nel nome una storica testata di news francese ma che dal 2019 diffonde principalmente contenuti complottisti di vario genere dopo aver licenziato gli ultimi quattro giornalisti a libro paga. Dal 2022 hanno perso anche l’iscrizione al registro delle testate giornalistiche francesi. Insomma la crema dell’informazione, oseremmo dire.

Su France-Soir Perronne ha grande spazio, ed è proprio lì che avrebbe fatto quest’affermazione. Peccato che la notizia, che in realtà risale al 2021, sia stata smentita dai fact-checker di AFP. Su Twitter è possibile trovare la smentita:

Le Pr. Christian Perronne affirme qu’en Slovénie, “une des responsables de la campagne de vaccination” [anti-Covid] avait “avoué publiquement (…) qu’il y avait des lots placebo qu’elle était chargée d’inoculer aux officiels, aux politiciens, aux journalistes ».

❌C’est faux 1/2 pic.twitter.com/ehvo6Vdwwv — AFP Factuel 🔎 (@AfpFactuel) May 14, 2023

Che vi riassumiamo linkando il nostro vecchio articolo del 2021 in cui trattavamo la notizia senza citare Perronne, che all’epoca non l’aveva ancora sfruttata. Come spiegavamo:

Nel video, a un certo punto, viene mostrato questo fantomatico numerino (01) a cui fa riferimento l’infermiera in pensione che vedete parlare nel video. Secondo il racconto lo 01 sarebbe placebo mentre 2 e 3 sarebbero altro. Ma basta una veloce ricerca per scoprire che quel numero non è altro che il Unique Vaccination Certificate/assertion identifier:

The UVCI is needed at the EU level to support the interoperability

of the vaccination certificates, while it should be implemented under the responsibility of the Member States in a way that leaves them in full control of how they do so.

Nulla a che vedere con contenuti di flaconi o altro.

Insomma Perronne, che sta cercando di mantenere la visibilità acquisita negli ultimi tempi – dopo esser stato radiato in Francia ora sta collaborando con gli antivaccinisti canadesi, complice la lingua comune – è cascato in una bufala di due anni fa, e così i tanti che l’hanno ripresa senza rendersi conto che era una notizia già ampiamente smentita dai fact-checker di mezzo mondo.

