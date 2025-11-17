I pod per senzatetto in Islanda

C’è un post che sta diventando virale su svariate piattaforme social, da Whatsapp a Facebook, da Instagram a TikTok; persino su Linkedin, che ormai sta diventando una fiera campionaria della bufala motivazionale. Ve lo riportiamo come ci è stato segnalato:

In Islanda, dove il vento può cambiare direzione in un battito di ciglia e il freddo non fa sconti a nessuno, le città hanno scelto una risposta silenziosa, ma potente. Tra i vicoli nascosti, dietro edifici dimenticati, stanno comparendo piccoli rifugi pieghevoli: discreti, quasi invisibili, ma capaci di offrire riparo, calore… e dignità.

Sono moduli pensati per inserirsi nei buchi della città, quegli spazi in cui nessuno guarda. Quando si aprono, diventano stanze piccole ma essenziali, abbastanza grandi da permettere a una persona di distendersi, chiudere gli occhi e, almeno per qualche ora, sentirsi al sicuro. Dentro c’è un materasso con una striscia riscaldante che funziona grazie all’energia solare raccolta durante il giorno. La luce è tenue, a LED. L’ambiente è isolato, ventilato, resistente al gelo.

E quando non servono, questi rifugi si richiudono su se stessi: diventano pannelli piatti, bloccabili, che non chiedono quasi nulla in termini di manutenzione. Li trovi in piccoli gruppi, tre o cinque unità, vicino a una stazione, a una biblioteca, a un punto aperto 24 ore su 24. Sempre dove possa esserci una speranza. I comuni e i volontari li controllano con regolarità, per garantirne la sicurezza e la pulizia.

Alcuni hanno anche porte USB o pulsanti di emergenza: piccoli dettagli che diventano ponti per chiedere aiuto, per raggiungere un medico, per sentirsi ancora parte di qualcosa.

Ma questi rifugi non sono solo luoghi fisici.

Sono messaggi silenziosi, che dicono: “Ti vediamo. Meriti rispetto. Meriti calore.” Non chiedono documenti, non fanno domande, non impongono condizioni. Sono una tregua nel cuore di una notte d’inverno. Un abbraccio silenzioso nel buio.

E ci ricordano che l’umanità non si misura in grandi discorsi o promesse. A volte basta uno spazio di un metro e mezzo, un po’ di luce, un materasso caldo.

E un’idea: che nessuno dovrebbe mai sentirsi dimenticato.

Questo testo circola ovunque; cambia magari un aggettivo qui e là, ma mantiene sempre la stessa immagine che avete visto in apertura. E per una volta ci tocca lavorare pochissimo, perché i nostri colleghi di Snopes hanno già fatto il lavoro sporco l’8 novembre, cioè prima che metà Italia decidesse di condividerlo con gli occhi a cuoricino. Ogni tanto basterebbe usare Internet per quello che è, invece che per alimentare l’ego social. Ma niente, c’è sempre qualcuno che preferisce accelerare l’inquinamento informativo pur di prendersi due like. Gente così sarebbe meglio evitarla…

Snopes ha rilevato che, mentre non esiste alcun progetto come quello descritto nel post, è probabile che affondi le radici in veri progetti nati per cercare di aiutare i senza dimora. Ad esempio nel 2020 in Germania era stato lanciato un qualcosa di simile, perlomeno a livello progettuale: Ulmer Nest, capsule abitative progettate per fungere da rifugi di emergenza. Peccato che dal 2020 di Ulmer Nest ne siano stati assemblati solo due prototipi a mano, e null’altro sia stato fatto. IN UK esiste un progetto definito Sleeper Pods, ma anche qui non è chiarissimo quanti ne siano stati installati.

L’Islanda invece, come riporta Snopes, non ha una strategia nazionale per affrontare il problema dei senzatetto; ad averla però è Reykjavik, capitale del Paese e patria di oltre metà della sua popolazione. L’idea è quella di installare una ventina di piccole case mobili per l’emergenza abitativa. Si tratterebbe di mini-abitazioni vere, con soggiorno, zona notte, angolo cottura e bagno. Quindi niente “capsule pieghevoli”. Il punto è che, per ora, non c’è alcuna prova che queste casette siano state costruite o installate. Nessuna foto, nessun aggiornamento pubblico. Niente che giustifichi il romanzo da social che ci stanno propinando.

Condividere sull’onda delle emozioni purtroppo può farci cascare in errore. Condividere sull’onda delle emozioni purtroppo può farci cascare in errore. Prima di fare da amplificatore, fermiamoci, respiriamo e controlliamo, anche (e soprattutto) se “ci sembra bello”. Anche se ci smuove il cuore. Le buone intenzioni sono il carburante perfetto della disinformazione. Dovremmo cercare sempre di verificare prima di condividere, anche se la persona che l’ha postato gode della nostra stima, altrimenti il rischio di contribuire all’infodemia in cui siamo immersi è altissimo.

