C’è un post con due foto che sta circolando in rete, gli originali che l’hanno condiviso l’hanno probabilmente cancellato, ma continua a circolare screenshottato da altri.

Siamo di fronte a un classico caso di avvelenamento del pozzo. Quello che mi dà più fastidio è che tra quelli che in origine hanno fatto il post ci sia un avvocato con un largo seguito online. Un avvocato che ovviamente non potrò citare, perché sappiamo bene come siano suscettibili anche quando sono nel torto più totale. Un giovane avvocato sovranista…

Nelle due foto si vede Giuseppe Conte a Genova, nel cantiere del Ponte Morandi, questo è vero, ma diffondere quelle foto il 28 aprile 2020, il giorno dell’inaugurazione del ponte, senza spiegare che le foto sono di ottobre 2019, come dimostra quest’articolo di TPI, significa voler intenzionalmente avvelenare il pozzo. Se lo fa Mario Rossi coi suoi quattro amici è un conto, ci sta che uno trovi la foto e si convinca della sua genuinità senza verificarla. Ma se lo fa un avvocato, attivista politico, con qualche migliaio di follower su Twitter, autore di articoli su un sito che sostiene di parlare di economia, e autore di articoli su un quotidiano nazionale, beh in quel caso la situazione è più grave.

Purtroppo non avendo visto il post originale prima della sua cancellazione devo limitarmi a questo, non posso fare nomi e cognomi. Per concludere, qui potete trovare il video col discorso di Giuseppe Conte all’inaugurazione del Ponte:

E notare come tutti quelli alle sue spalle portino la mascherina di protezione, a vedere nelle immagini ce l’hanno proprio tutti, eccetto il Presidente del Consiglio, che però è a distanza di sicurezza da tutti gli altri, perlomeno mentre parla. Ma basta andare a cercare per trovare altri video del 28 aprile che lo mostrano a visitare il cantiere, qui sempre con mascherina.

Tra i tanti Mario Rossi che hanno condiviso le foto di ottobre 2019 uno è stato anche avvisato che magari era una bufala, questo il dialogo:

Non credo serva aggiungere altro.

