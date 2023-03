Le portaerei della Marina militare russa

Pochissime righe per una notizia che è stata pubblicata da ANSA il 1 marzo. La nostra agenzia giornalistica ha titolato:

Kiev: nel Mar Nero 5 portaerei russe con missili Kalibr

Nelle poche righe di comunicato leggiamo:

Nel Mar Nero sono diventate cinque le portaerei russe armate con missili Kalibr per un totale di 32 missili. Lo riporta il centro stampa del Comando della Marina delle Forze Armate, citato da Unian.

C’è solo un minuscolo problema, la Russia ha una sola portaerei, l’Admiral Kuznecov. Chi ha riportato la notizia su ANSA non ha verificato questa informazione e probabilmente si è fidato di una traduzione errata, infatti il comunicato su Unian riporta:

Nel Mar Nero, le forze russe hanno nuovamente aumentato a cinque il numero di vettori missilistici. Secondo il centro stampa del Comando della Marina delle Forze Armate, attualmente in mare ci sono cinque portamissili da crociera.

Il comunicato del centro comando in ucraino riporta queste parole:

Станом на 1 березня в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 17 ворожих кораблів, серед яких п’ять носіїв крилатих ракет “Калібр”, загальний залп – 32 ракети

La frase completa tradotta con il sistema automatico parla di portaerei, ma se prendiamo solo la parte dedicata alle supposte navi portaerei:

…серед яких п’ять носіїв крилатих ракет “Калібр

E riprovo a tradurre solo quella le cose cambiano:

…compresi cinque portamissili da crociera Kalibr

Non cinque portaerei, ma cinque portamissili. ANSA quando distribuisce queste notizie dovrebbe porre più attenzione ai dettagli, specie visto che poi sulla base di questi comunicati altre testate pubblicano articoli, contribuendo a diffondere imprecisione.

La Marina militare russa ha la disponibilità di 5 (e più) portamissili Kalibr, mentre ha una sola portaerei, che risale al 1991, rimodernata nel 2018. L’immagine usata da ANSA e ripresa da tutti gli altri è di una parata navale del 2018, e non ritrae le navi russe nel Mar Nero, bensì – come riportava il Daily Mail, – si tratta di uno scatto realizzato nel golfo della Finlandia in occasione del Giorno della Marina russa, che si festeggia l’ultima domenica di luglio, luglio 2018.

maicolengel at butac punto it

Sostieni il crowdfunding per il decennale di BUTAC e Minerva – Associazione di divulgazione scientifica. Abbiamo realizzato magliette, spille e quant’altro per ringraziare tutti quelli che vorranno aiutarci a organizzare una due giorni di eventi gratuiti in autunno a Bologna!

Oppure, come sempre, sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!

Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui.