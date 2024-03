Posso pagarti col corriere?

Un lettore ci scrive:

Buongiorno ho inserito 2 annunci per vendita mobili su market place di facebook. Praticamente dopo 2 ore 2 donne di una certa eta’ (una francese e una di chiare origini rumene entrambe di circa 60/65 anni) vogliono acquistare i mobili. La prima mi vuole mandare FEDEX GRUPPO con una busta coi soldi e poi ritira il pacco (mobile in legno pieno da 2 metri di lunghezza * 45 profondità * 60 altezza). L’altra invece mi manda GLS che mi pagherà di persona e una volta ricevuto il denaro gli darò il bene. Molto strana questa cosa,,, io ho risposto ad entrambe che se vogliono gli fornisco iban poste pay ed una volta ricevuto i soldi possono ritirare.

Abbiamo pensato fosse il caso di sfruttare questa segnalazione per cercare di fare un po’ di chiarezza su come funzionano alcune truffe molto diffuse sui marketplace online. Oggi partiamo con…

La truffa del pagamento tramite corriere

Come spiegato nella mail poco sopra, dopo aver messo in vendita un oggetto riceviamo l’offerta di essere pagati tramite un corriere, corriere che quando verrebbe per ritirare il pacco si porterebbe appresso una busta col denaro necessario.

Solitamente l’oggetto che abbiamo messo in vendita è di valore non bassissimo, in modo da giustificare quanto vi stiamo per spiegare. Ma anche con oggetti non troppo costosi può succedere.

Spesso chi ci offre di pagare in questo modo insiste, non lasciandoci il tempo di pensare. Vogliono che accettiamo in fretta, anche perché probabilmente il profilo che stanno usando per la truffa sanno che verrà segnalato e chiuso nell’arco di pochi giorni.

Se accettiamo questo metodo di pagamento, dopo poco dall’accettazione – spesso si tratta di meno di qualche ora – riceviamo una mail da un indirizzo che sembra essere appunto quello del corriere che ci deve portare i denari: nella mail ci viene richiesto di andare su un portale (che sembra quello del corriere) per pagare quella che ci spiegano essere un’assicurazione a copertura del denaro che gli è stato affidato per pagare il nostro oggetto. Assicurazione che ci verrà rimborsata una volta conclusa la vendita. Come potete immaginare, una volta pagata l’assicurazione, non vedremo mai nessun corriere venire a ritirare il pacco, figuriamoci a portarci la busta. Il truffatore si è intascato i soldi di questa fantomatica assicurazione e chi s’è visto s’è visto. Noi rimaniamo con un oggetto da vendere, e ci abbiamo rimesso qualche centinaio di euro.

La classica truffa che spesso ci si vergogna a denunciare, consci che difficilmente qualcuno potrà mai fare qualcosa per farci rivedere i nostri denari.

Diffidate di chi si offre di pagare un articolo utilizzando un corriere o un altro metodo insolito.

Consigli per non rimanere fregati

Quando possibile cercate di concludere le vendite di persona, ancor meglio se in luoghi pubblici e dove vi sentite sicuri.

Preferite metodi di pagamento tracciabili e reversibili, non affidatevi ai link inviati dall’acquirente o da supposti corrieri.

Cercate sempre di ottenere qualche informazione in più sull’acquirente in fase di primo approccio, visitate i loro profili social per vedere se presentano peculiarità che vi facciano sospettare siano profili fasulli (come ad esempio interazioni scarse o poco genuine).

Se sospettate di essere stati contattati da un truffatore segnalatelo alla piattaforma, e se questo non basta o siete caduti nella truffa segnalate subito alle autorità competenti (nel caso specifico la Polizia Postale).

