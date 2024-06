Le trasfusioni dai vaccinati e i fact-checking

Ci avete segnalato un articolo apparso su PressKit che porta la firma del direttore responsabile della testata, Chiara Porta. L’articolo s’intitola:

Pericolosità trasfusioni da vaccinati: Facebook censura noi e le dichiarazioni del dott. Giuseppe Barbaro con un articolo in croato che ammette che queste richieste arrivano da più di un anno alle istituzioni, ma non vengono prese in considerazione

L’articolo comincia così:

La scienza è diventata religione sui social e Facebook censura noi e le dichiarazioni del dott. Giuseppe Barbaro sulla possibile pericolosità delle trasfusioni di sangue da persone vaccinate. La piattaforma social non dà la possibilità di rispondere. È evidente che, mentre non si possono più tenere nascosti gli effetti avversi dei vaccini Covid, sono troppi per negarli, è stato ritirato il vaccino AstraZeneca, ma quello delle trasfusioni è ancora un argomento di cui non si vuole che si parli.

Poco dopo ci viene raccontata la “censura” subita da PressKit:

Per sostenere le sue tesi, Facebook non rimanda all’opinione di uno scienziato, non rimanda a uno studio, ma a un articolo in croato, del sito faktograf.hr, che dichiara di pubblicare solo fatti. Con tutto il rispetto per il lavoro e le opinioni dei colleghi, qui trovate l’articolo: https://faktograf.hr/2022/11/30/nema-dokaza-da-je-krv-cijepljenih-stetna-i-da-unistava-imunitet/ [Grassetto e sottolineatura sono nostri, capirete dopo il perché, ndr]

Faktograf non è un sito di colleghi di PressKit, ma di fact-checker, e difatti nell’articolo linkato troviamo un lungo fact check delle affermazioni alla base della teoria secondo la quale le trasfusioni da vaccinati presenterebbero pericoli per i non vaccinati. Il fact check è del 2022 e andrebbe probabilmente aggiornato con link e dati più recenti. Ma la questione non cambia: sono numerosi gli studi che hanno dimostrato che non ci sono effetti negativi associati alle trasfusioni di sangue da donatori vaccinati contro il COVID-19.

Cosa dice la comunità scientifica

Un’analisi condotta dalla Kaiser Permanente Division of Research ha confrontato gli esiti di pazienti che hanno ricevuto trasfusioni di plasma o piastrine da donatori vaccinati o infettati dal COVID-19 con quelli di pazienti non vaccinati, senza riscontrare differenze significative riguardo a eventi trombotici, durata della permanenza in terapia intensiva, mortalità ospedaliera e tassi di riospedalizzazione​. Stiamo parlando di un’analisi di dicembre 2023, non di roba vecchia risalente a più di un anno fa. Si tratta di uno studio pubblicato su The Journal of AABB (Association for the Advancement of Blood & Biotherapies) direi siano esperti in merito.

A ottobre 2023 la FDA spiegava che gli studi effettuati non hanno portato alcuna evidenza che ci siano differenze tra il sangue di chi è stato vaccinato e chi non lo è stato, specificando, per l’ennesima volta, che non ci sono limitazioni alle trasfusioni con sangue dei vaccinati.

Ancora più recentemente, a maggio 2024, su Anesthetiology veniva pubblicato un articolo dal titolo:

Addressing Patient Concerns with Blood Transfusion from Donors Vaccinated Against COVID-19: A Clinician Primer

Onestamente FDA e AABB hanno a sostegno delle loro affermazioni un solido background scientifico, molto più solido rispetto a quello riportato da Chiara Porta nel suo articolo. Articolo dove lamenta censura da parte di Facebook, social network di proprietà privata che può decidere di imporre qualsivoglia regolamentazione per discriminare cosa può essere pubblicato e cosa no. Lungi da noi difendere Meta, che fallisce sistematicamente nel difendere i propri utenti da truffe e disinformazione, ma ci teniamo a evidenziare che nel caso specifico l’unico errore a nostro avviso sia stato usare un articolo del 2022 come sostegno alla rimozione di un testo del 2024. Sarebbe bastata infatti una ricerca più attenta per trovare altri fact check recenti.

Essere coerenti…

La cosa però che ci ha fatto più sorridere è che PressKit linka l’articolo che è stato a detta loro censurato da Facebook, articolo che come unica fonte ha un video su Facebook pubblicato sulla bacheca di 9MQ il 16 giugno. Quindi come fonte per un fact-checking non andava bene l’articolo dei fact-checker croati, ma come fonte per sostenere che le trasfusioni dai vaccinati farebbero male e andare contro all’intera comunità scientifica mondiale va bene un video su Facebook…

