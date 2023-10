Prima di Israele

Un post virale è l'occasione per ricordare che semplificare all'estremo non è quasi mai (/in questo caso sicuramente no) utile alla comprensione di fenomeni complessi

C’è un post social che circola all’impazzata da quando è riesploso il conflitto tra Israele e Palestina. Il post racconta cosa ci fosse prima nell’area che oggi chiamiamo Israele. Stiamo evitando il più possibile di parlare del conflitto in corso perché, come ripetiamo da anni, le informazioni che provengono dai territori di guerra riflettono la voce di chi le diffonde, rendendo il fact-checking un terreno scivoloso se non ci si trova sul posto (e a volte anche in quel caso).

Ma alcune cose possono esser verificate senza dover essere in loco, una di queste è la storia del Paese. Il post che circola ha un tono, tra le righe, a favore di Israele, ma noi qui ci limiteremo ad analizzare punto per punto ogni affermazione. Abbiamo pensato fosse utile farne una verifica per tutti voi che ci leggete, ribaltando però il post: dagli eventi più lontani nel tempo ai giorni nostri.

Prima delle dodici generazioni della teocrazia israeliana, c’era un agglomerato di città-imperi indipendenti Canaan, non lo stato palestinese.

VERO: Prima delle Dodici Tribù di Israele, la regione era abitata dai Cananei, che avevano una serie di città-Stati indipendenti.

Prima del Regno d’Israele, c’era una teocrazia delle dodici ginocchia tribù di Israele, non dello stato palestinese.

VERO: si trattava di una confederazione tribale che ha abitato quei territori durante l’età del ferro. Nelle versioni del testo in italiano che circolano le 12 tribù sono chiamate “12 ginocchia”, evidentemente un errore di un qualche traduttore automatico.

Prima dei regni di Israele e della Giudea esisteva il Regno d’Israele, non lo Stato palestinese.

Prima dell’Impero Babilonia esistevano i regni di Israele e della Giudea, non lo Stato palestinese.

VERO: le accorpiamo insieme perché non crediamo sia corretto distinguere tra Regno di Israele e della Giudea e Regno di Israele, si tratta a grandi linee della stessa cosa.

Prima dell’Impero persiano c’era l’Impero Babilonia, non lo Stato palestinese.

VERO: prima dell’Impero Persiano, la regione era sotto il controllo dell’Impero Babilonese​​.

Prima dell’impero di Alessandro di Macedonia, c’era l’impero persiano, non lo stato palestinese.

VERO: prima di Alessandro Magno, l’Impero Persiano controllava la regione.

Prima dell’impero Selevkid (Seleucide) esisteva l’impero di Alessandro di Macedonia, non lo Stato palestinese.

VERO: prima dell’Impero Seleucide, Alessandro Magno aveva conquistato la regione.

Prima dello stato Hasmoneysk (Asmoneo), era lo stato Selevkid, non lo stato palestinese.

VERO: prima dello Stato Asmoneo, la regione era sotto il controllo dell’Impero Seleucide.

Prima dell’Impero Romano, c’era lo Stato Asmoneo, non lo Stato palestinese.

VERO: prima dell’Impero Romano, c’era lo Stato Asmoneo.

Prima dell’impero bizantino c’era l’impero romano, non lo stato palestinese.

VERO: prima dell’Impero Bizantino, l’Impero Romano controllava la regione, noto come provincia di Giudea. La regione fu sotto il controllo dell’Impero Romano dal 37 a.C. al 324 d.C. Durante il periodo romano, la regione fu nota come Giudea, e fu teatro di diverse rivolte giudaiche contro il dominio romano. Nel 135 d.C., dopo la rivolta di Bar Kokhba, l’imperatore Adriano rinominò la provincia da Iudaea a Syria Palaestina, un tentativo di dissociare la regione dalla sua identità ebraica​.

Prima degli imperi dell’Omeyad e Fatimid, c’era l’impero bizantino, non lo Stato palestinese.

VERO: la regione fu sotto il controllo dell’Impero Bizantino dal 324 d.C. fino al 638 d.C.

Prima del Regno di Gerusalemme esistevano gli imperi di Omeyad e Fatimid, non lo Stato palestinese.

VERO: dopo il periodo bizantino, la regione fu conquistata dagli arabi sotto il califfato Rashidun nel 638 d.C., seguito dai califfati Umayyad, Abbasid e Fatimid.

Prima dell’Impero Ayubide esisteva il Regno francese e cristiano di Gerusalemme, non lo Stato palestinese.

Prima dello stato islamico di Mamluk d’Egitto, esisteva l’Impero di Ayubide, non lo Stato palestinese. Goffrey IV di Bulonskij, noto come Goffrey de Bouillon, conquistò Gerusalemme nel 1099.

Prima dell’Impero Ottomano, c’era lo Stato Islamico Mamluk d’Egitto, non lo Stato palestinese.

CHIARIMENTI: I crociati governarono soli per un breve periodo dal 1099 al 1187 d.C., quando Saladino (della dinastia Ayyubide) riconquistò Gerusalemme. L’era crociata continuò fino al 1291 d.C., con l’ultimo baluardo crociato di Acri che cadde nelle mani dei Mamelucchi​. I Mamelucchi governarono la regione fino al 1517 d.C., quando fu conquistata dall’Impero Ottomano. L’era ottomana durò fino al 1917, quando la regione passò sotto il controllo britannico con il Mandato Britannico della Palestina​​.

Prima di Israele c’era un mandato britannico, non uno stato palestinese.

VERO: Durante il Mandato Britannico (1917-1948), ci furono diverse rivolte e tensioni tra le comunità ebraiche e arabe. Nel 1947, l’ONU propose un piano di partizione, che portò alla creazione dello Stato di Israele nel 1948.

​La storia quindi conferma che non è mai esistito uno “Stato palestinese”, ciò però non toglie che il termine Palestina si utilizza in varie forme per descrivere questa regione geografica fin dagli albori (come anche il nome Israele). La storia della regione che oggi comprende Israele e la Palestina è molto complessa, ridurla a un elenco di domini storici durante i millenni è a nostro avviso riduttivo. Si sono succedute così tante culture che hanno reso la storia di quest’area geografica particolarmente complessa e stratificata.

Concludendo

La questione israelo-palestinese è complessa, come avete capito dalla storia lunga e intricata della regione. Entrambe le parti hanno rivendicazioni storiche, politiche e culturali su quelle zone, il lungo elenco di negazioni sullo Stato palestinese che viene condiviso rischia di far passare un messaggio opposto. Negare che anche l’Islam abbia motivi per le proprie rivendicazioni sul territorio è sbagliato. Questo ovviamente non giustifica il tanto sangue innocente versato da ambo le parti. Le percezioni su chi abbia torto o ragione in questo conflitto purtroppo possono variare immensamente a seconda della prospettiva personale sui fatti.

Purtroppo la tanta disinformazione e propaganda che circolano da entrambi le parti non aiutano a quel percorso di pace che tanti si auspicano da decenni, ma anzi, contribuiscono a rinnovare l’acredine tra i due popoli e chi le sostiene.

Per questa ricerca ci siamo avvalsi come fonti di:

redazione at butac punto it

Sostieni il crowdfunding per il decennale di BUTAC e Minerva – Associazione di divulgazione scientifica. Abbiamo realizzato magliette, spille e quant’altro per ringraziare tutti quelli che vorranno aiutarci a organizzare una due giorni di eventi gratuiti in autunno a Bologna!

Oppure, come sempre, sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!

Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui.