Le pubblicità per l’esercito tedesco

Sui canali che diffondono disinformazione di stampo filoputiniano stanno cominciando a circolare post con una specifica narrativa, come questo di Giubbe Rosse:

Vi riporto il testo, per chi faticasse a leggerlo:

Da qualche settimana, sono apparsi manifesti pubblicitari della Bundeswehr in molte città della Germania che invitano alla mobilitazione. Fermate dell’autobus, stazioni della metropolitana, palestre, persino dal fornaio.

Non mettiamo in dubbio che il follower che ha inviato loro quelle foto, e che ringraziano nel post (ho tagliato quella parte dall’immagine perché non era importante ai fini del fact-checking), le abbia viste in questi giorni. Perché il problema non sta nelle foto – reali, sia chiaro – ma nel dare a intendere si tratti di una novità. Ad esempio la foto in basso a sinistra appare nelle campagne per l’esercito tedesco almeno dal 2016. Stesso discorso per l’immagine in alto a destra: anche quella circola da anni, quindi non si tratta – come invece si vorrebbe far intendere – di campagne militariste nuove, ma solo della regolare strategia comunicativa usata dall’esercito tedesco per spingere i giovani che siano interessati a scegliere la carriera militare. Questo è un perfetto esempio di decontestualizzazione per manipolare: si prende un’immagine vera e la si usa per diffondere falsità.

Esistono pubblicità simili anche in Italia, ed esistevano anche in passato. Ad esempio questa della Scuola Militare Nunziatella dell’Esercito Italiano, è su un Topolino del 1984:

Sempre sullo stesso Topolino:

Ma lo scopo del post iniziale è quello di darvi a intendere che i Paesi che hanno firmato per il riarmo vogliano la guerra quando in realtà, ad oggi, gli unici che hanno fermamente voluto una guerra su territori europei sono i russi – perché, ricordiamolo, sono loro che hanno invaso un Paese sovrano come l’Ucraina. Fare finta che le cose siano differenti significa mentire.

E dire che, per smentire l’idea che si tratti di pubblicità che circolano da oggi, basta saper usare i motori di ricerca. Questo è quanto viene fuori se cercate “pubblicità esercito” in tedesco restringendo la ricerca per immagini a un periodo dal 2010 al 2020, ben prima dell’invasione russa dell’Ucraina:

Non credo sia necessario aggiungere altro.

