Il Punto Zero e la (pseudo)scienza

Ancora vendite di corsi, carte per attirare soldi, macchinari per presunte guarigioni da malanni vari (ma che non sono strumenti medici)...

Ci è stato segnalato un reel che circola su alcune piattaforme social. A noi l’avete segnalato su Facebook, dove viene condiviso con questo testo, che riporta più o meno tutto quanto viene detto nel video:

Negli ultimi 90 giorni è successo di tutto.

Anni di Papillomi, lipomi e cisti, ritirati in 10 giorni o 24 ore Acufene nettamente migliorato Psioriasi diminuita del 90% dopo 5 anni Un signore è uscito dal coma Un altro con la prima vertebra rotta è uscito con le sue gambe dall’ospedale in 7 giorni

Queste sono tutte testimonianze che puoi trovare sul mio canale Youtube.

Ma cosa è successo e cosa è stato usato?

Ne parliamo al prossimo corso di RADIOESTESIA/PSICOTRONICA PUNTO ZERO del Prossimo 18 Luglio ore 14.00 – 18.00

Ecco il link:

Appena ti iscrivi ricevi in omaggio la Matrice del punto zero, la stessa usata nelle varie testimonianze!

Ti aspetto al corso!

Ps. Gli strumenti del punto zero NON SONO STRUMENTI MEDICI, non c’è garanzia di nessun tipo. Sono strumenti olistici ed energetici che lavorano con l’intento e con una scienza/matrice che è OVUNQUE… Lo vedremo nel corso.

Pps. E’ un Sabato! E con questo caldo è meglio rimanere a casa con il ventilatore e seguire un corso che ha il potenziale di cambiarti la vita!

Siamo di fronte alla creatura di Loris Sichetti, un esperto di marketing che nel 2018 ha visto la luce o meglio, usando le sue parole:

Una Sfera di Luce ha ispirato il mio lavoro… Ero a casa mia completamente rilassato, ad un certo punto una sfera di luce mi è apparsa davanti gli occhi… Dopo pochi secondi la sfera si è contratta su se stessa e si è divisa in 2 perfette colonne di luce a spirale che si sono formate dal basso verso l’alto… Dopo alcuni istanti al centro delle 2 colonne si è formato un fulmine… Ma la visione non era finita… Dopo alcuni minuti ho visto lo spazio attorno a me diventare nero… Ho visto di nuovo la sfera formata questa volta muoversi nello spazio e nel suo movimento formare sulla sua destra una Matrice di Esagoni estendersi verso l’Infinito… Da quella visione è nato tutto il mio lavoro, sono nate le mie creazioni, è nato il nuovo Loris che abbraccia una filosofia di vita basata sulla conoscenza dell’Universo e delle sue manifestazioni primarie…

Fino a poco prima così si presentava su Facebook:

BENVENUTO ALLA MIA PAGINA!

Mi chiamo Loris Sichetti e sono un esperto di marketing, la mia passione per lo studio mi ha spinto a creare questa pagina e diffondere informazioni utili a imprenditori e ragazzi che hanno un business o vogliono crearlo.

Dalle mie esperienze personali ho capito che qualsiasi sia la tua attività hai bisogno SEMPRE E SOLO di una cosa CLIENTI!

Ecco perchè ho focalizzato buona parte dei miei studi a capire come le attività nuove o esistenti possono fare nuovi clienti.

Metti un MI PIACE alla pagina se vuoi ricevere news dal mondo del marketing e scoprire come fare clienti nella tua attività e visita il mio sito/blog www.lorissichetti.altervista.org

Fai qualsiasi domanda e ti risponderò.

Un saluto Loris

L’oracolo del tuo business.

Quindi nel 2017 era un esperto di marketing che voleva diffondere la sua passione per la materia, nel 2026 sfrutta il marketing per vendere svariati prodotti pseudoscientifici.

Ad esempio la Card “Aumento dei soldi liquidi” così descritta sul sito:

Queste card hanno la matrice del punto zero, l’intento AUMENTO SOLDI LIQUIDI, e disegno di VORTICI D’ACQUA in ogni esagono! I soldi sono liquidi e l’intento è far arrivare liquidi a noi! Grazie a questo disegno personalmente ho ottenuto risultati straordinari più volte. E’ il momento di testare questa fantastica card che puoi tenere direttamente nel portafoglio. Mi raccomando, l’intento è sempre la base di tutto. Al mattino ripetiti questa frase: Sono in un sogno lucido, ed oggi un flusso di soldi liquidi entra nel mio portafoglio, grazie!

I soldi liquidi girano sicuramente, ma nel portafogli di Loris, a 25 euro a coppia di card. Il problema è quando invece che una card volessimo comperare una delle macchine del “Punto Zero”, in quel caso di soldini occorre tirarne fuori decisamente di più:

Si parte dai 127 per la macchina piccola per arrivare ai 630 di quella più completa. Ma almeno se comperiamo la combinazione più costosa ci regalano anche la card del Punto Zero, quella del primo video che ci era stato segnalato. Una card che può fare miracoli, fosse vero quanto raccontano le tantissime testimonianze.

Non è mia intenzione perdere tempo per spiegarvi perché tutto quanto viene commercializzato dal sito è semplicemente pseudoscienza e pseudotecnologia, sarebbe appunto una perdita di tempo. Quello che però posso fare è segnalare che sul sito su cui viene fatto commercio mancano una partita IVA e il nome del responsabile del trattamento dati per la privacy. Mentre sul sito dove vende i suoi corsi troviamo questi disclaimer, il primo, quello che viene sfruttato dai tanti che vendono pseudoscienze:

Le testimonianze mostrate non garantiscono alcun risultato le tecnologie del punto zero NON SONO STRUMENTI MEDICI. Stiamo parlando di una Scienza e di una Conoscenza che si trovano ancora nelle fasi iniziali del loro sviluppo. Quando parliamo di Anima, Coscienza, Consapevolezza, senza dubbio parliamo anche di Scienza, poiché tutto è connesso; ma questo significa anche che, più alta è la tua consapevolezza, più sarai in grado di comprendere e utilizzare queste tecnologie, che si basano principalmente sullo studio dell’Anima, del Pensiero e del Campo del Punto Zero.

Ma poi arriva quello che c’interessa di più a livello di verifica:

Tutti i miei progetti e le mia attività sono gestite da un Trust registrato all’Agenzia delle entrate Italiana con il Codice Ateco 99.00.00 Codice Fiscale Trust: 90137350568 Domicilio FIscale: Via Stradale Provinciale 20, Bomarzo, 01020 Rappresentante del Trust: Loris Sichetti

Il codice ATECO 99.00.00 non è un codice generico “per attività libere”: ma è riservato per definizione a organizzazioni e organismi extraterritoriali, ovvero ad ambasciate, consolati, agenzie ONU, basi NATO, enti fondati su trattati tra Stati. Un privato che vende pendolini e macchine radioniche online non rientra in nessuna di queste categorie, specie quando il suo domicilio fiscale è a Viterbo.

Il pattern “trust” + ATECO improprio + linguaggio da “libertà fiscale/burocrazia opprimente” è tipico di un filone pseudo-legale che circola in Italia da anni, di solito si tratta di imprenditori che si costituiscono in trust o si dichiarano “organismi extraterritoriali” convinti che questo li sottragga a fisco, controlli o giurisdizione italiana.

A cercare aziende che abbiano quel codice ATECO in Italia però su Aziende.it ne troviamo solo due, e nessuna delle due è quella di Loris.

Concludendo

Io non ce l’ho con chi sfrutta creatività e ingegno per tirare a campare, io ce l’ho con chi millanta possibili guarigioni senza alcuna prova scientifica dando a intendere che una sua invenzione possa curare malanni che, se non visti prima da un medico, possono anche trasformarsi in problemi seri.

redazione at butac punto it

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Immagine di testa di Aron Visuals su Unsplash