La Commissione COVID e le “censure sui danni da vaccino”

Una non-notizia già diffusa anni fa con la stessa cornice narrativa che ometteva - e ancora omette - informazioni essenziali per la comprensione da parte del lettore

Su L’Indipendente il 25 giugno è uscito un articolo dal titolo:

Commissione Covid: dirigente dell’ISS denuncia la censura sui danni da vaccino

Siamo di fronte all’ennesima notizia che sfrutta una cornice narrativa reale – la Commissione COVID – per inquinare il pozzo in maniera molto sottile. Nell’articolo ci viene spiegato che Maurizio Federico, dirigente di ricerca dell’ISS, in audizione alla Commissione parlamentare COVID avrebbe denunciato pressioni interne legate a uno studio/review del 2023 sui possibili effetti avversi dei vaccini anti-COVID a mRNA, in particolare miocarditi e pericarditi. L’Indipendente riporta che Federico avrebbe parlato di “ispezione”, “ammonizione” e “indagine interna” subite da colleghi ISS dopo la pubblicazione della review su Pathogens.

La review a cui si fa riferimento esiste, e si intitola:

Safety of COVID-19 Vaccines in Patients with Autoimmune Diseases, in Patients with Cardiac Issues, and in the Healthy Population

Ed è appunto stata pubblicata su Pathogens nel 2023, firmata da Loredana Frasca, Giuseppe Ocone e Raffaella Palazzo. Come esiste il comunicato stampa, sempre del 2023, in cui l’ISS definisce quell’analisi “lacunosa e parziale” e aggiunge che non rappresenta la visione dell’ISS. Il motivo è spiegato sempre nel comunicato di febbraio 2023:

nell’articolo si fa una rassegna parziale e arbitraria della letteratura, omettendo tra l’altro di citare i numerosi lavori pubblicati sull’argomento da parte di altri ricercatori dell’ISS e anche del loro stesso Centro. L’interpretazione dei dati presi in esame, inoltre, è del tutto personale, tanto che in alcuni casi gli autori citano studi arrivando a conclusioni opposte rispetto a quelle di chi li ha condotti.

e anche del loro stesso Centro. L’interpretazione dei dati presi in esame, inoltre, è del tutto personale, tanto che in alcuni casi gli autori citano studi arrivando a conclusioni opposte rispetto a quelle di chi li ha condotti. l’articolo è stato inviato dai ricercatori alla rivista senza seguire la procedura di valutazione scientifica richiesto delle linee guida sull’integrità della ricerca dell’Iss a garanzia della qualità scientifica del lavoro pubblicato.

Tutte cose che spiegavamo a marzo 2023, in un articolo dal titolo:

Le linee guida dell’ISS e La Verità

Quindi, per capirci, siamo di fronte a una non-notizia: il dirigente dell’ISS che in Commissione COVID “denuncia l’ISS” non sta facendo altro che raccontare fatti che nessuno ha mai negato, pubblici, e assolutamente trasparenti.

La cornice narrativa scelta da L’Indipendente non lascia spazio a dubbi: si usano le parole “censura”, “danni da vaccino”, ma si evita l’approfondimento sul perché l’ISS scelse quella via, come si evita di raccontare che tutto fu fatto alla luce del sole.

Questi sono i modi con cui la malinformazione trova costanetemente spazio sui quotidiani nazionali: non usando le menzogne, facili da riconoscere facili da smentire, ma omettendo dettagli e costruendo cornici narrative che possano indurre nel lettore determinate assunzioni.

Curioso il fatto che la tecnica usata dall’Indipendente nel 2026 sia praticamente identica a quella usata da La Verità nel 2023: prendere lo stesso provvedimento ISS, costruirci sopra una cornice diversa (allora “regole inesistenti”, oggi “censura”), e omettere in entrambi i casi il comunicato ISS e le sue motivazioni in merito.

Lasciamo a voi ogni ulteriore considerazione.

redazione at butac punto it

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