Putin, gli F-16 e la NATO

Andiamo subito al dunque:

Mezze verità, insinuazioni e virgolettati completamente inventati: il risultato è lo stato attuale della nostra informazione. Concedetemi la parabola, ma si trattasse di amministrazione pubblica un giudice qualsiasi si pronuncerebbe per “illogicità manifesta” all’interno di molti di questi titoli. Personalmente, non avevo mai visto niente del genere prima, in nessun’altra occasione, in riferimento a nessun’altra notizia.

Riportiamo di seguito le esatte parole da lui pronunciate:

The idea that we will attack some other country – Poland, the Baltic States, and the Czechs are also being scared – is complete nonsense, it’s just drivel.

L’idea che potremmo attaccare un altro Paese – Polonia, Paesi baltici e Repubblica Ceca sono spaventati – è priva di ogni logica. Sono sciocchezze.

If they supply F-16a, and they are talking about this and are training pilots, this will not change the situation on the battlefield. And we will destroy the aircrafts just as we destroy tanks, armoured vehicles and other equipment, including multiple rocket lounchers.

Se loro [la NATO] forniscono F-16, e ne stanno parlando e stanno addestrando dei piloti, questo non cambierà in alcun modo la situazione sul campo di battaglia. Noi distruggeremo gli aerei esattamente come facciamo con i carri armati, i mezzi corazzati e gli altri equipaggiamenti, inclusi i lanciarazzi.

Of course, if they will be used from airfields in third countries, [il grassetto è nostro] they become for us a legitimate targets, wherever they might be located.

Certamente, se venissero usati [gli F16] in aeroporti di Paesi terzi, diverrebbero per noi un obiettivo legittimo, ovunque si troveranno.