Ratzinger respinto dalla fazione gesuita?

I Gesuiti cercano di intimidire il Papa rifiutando di stringergli la mano in pubblico? Non esattamente...

C’è un video che sta circolando sulle bacheche di alcuni che danno a intendere di commemorare Papa Benedetto XVI, il video è questo:

Coloro che sono rimasti scioccati dopo aver visto su Twitter il video avrebbero dovuto prestare molta attenzione, prima di tutto, a ciò che sta accadendo nel video stesso. L’avessero fatto, avrebbero notato che il primo cardinale che saluta il presidente federale della Germania Christian Wulff e non stringe la mano al Papa non è altro che il cardinale Tarcisio Bertone, segretario di Stato della Santa Sede e uno dei più fedeli seguaci di papa Benedetto XVI. Avrebbero dovuto notare anche il linguaggio del corpo: Papa Ratzinger è sempre calmo e sorridente, non sembra mai sorpreso. Infine, avrebbero dovuto notare che è il presidente Wulf a camminare per primo, e il Papa dietro.

In conclusione, questo video non mostra cardinali e vescovi che si rifiutano di stringere la mano a Papa Benedetto XVI, bensì mostra il protocollo seguito durante la visita papale in Germania. È una cerimonia durante la quale il Papa presenta ogni prelato al presidente, e ogni prelato saluta il presidente e alcuni salutano anche il Papa. Questo protocollo è stato seguito in altre visite papali e non ha nulla a che fare con qualsiasi tipo di mancanza di rispetto nei confronti del Papa.

È una bugia affermare che questo video mostri cardinali e vescovi che si rifiutano di stringere la mano a Papa Benedetto XVI. È una bugia condivisa sui social network già all’epoca, e che oggi è stata ripresa una seconda volta, arrecando un danno alla reputazione di Papa Benedetto XVI e alla sua Chiesa.

