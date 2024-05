Il Re della Danimarca e il sostegno alla Palestina

Oggi ce la caviamo con poco, ma abbiamo ritenuto fosse sensato trattare questa “notizia” visto che, grazie ai soliti condivisori senza verifica alcuna, è arrivata anche da noi.

Sto parlando di un video, in Italia diffuso da alcuni profili TikTok e su X, che mostra un soggetto sventolare la bandiera palestinese da un balcone.

Il video viene diffuso sostenendo che si tratti del re della Danimarca Frederik X, che, secondo la descrizione che accompagna il video stesso starebbe dimostrando vicinanza alla popolazione palestinese.

Ma si tratta di un falso, o meglio: il video è vero, ma quello ritratto non è il re della Danimarca. Al momento quasi tutti i condivisori italiani pare l’abbiano cancellato dalle loro bacheche, ma se lo si cerca è ancora possibile trovarlo in rete, ad esempio qui su International Quran News Agency.

Che non si tratti del re danese lo spiegano i fact-checker di cphpost.dk e quelli di NewsChecker.in, citando il tweet del giornalista della BBC Shayan Sardarizadeh:

This widely shared video claims to show the King of Denmark Frederik X waving the Palestinian flag.

The video was filmed at a pro-Palestinian rally in Malmo, Sweden, during Eurovision. As explained by someone at the rally, it’s just a man on the balcony of his flat. pic.twitter.com/tJ4pduNClG

— Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) May 12, 2024