Reddit Premium e il Fatto Quotidiano

Il Fatto Quotidiano non cessa di sorprendere per la scarsa cura che viene dedicata alla verifica dei fatti, soprattutto quando si tratta di argomenti per cui qualche approfondimento sarebbe necessario. Il 12 giugno hanno titolato:

Reddit in subbuglio, la piattaforma lancia un accesso premium a 5 dollari al mese: utenti in rivolta, community si oscurano per protesta

Ma si tratta di un immane misunderstanding, anche se non è chiaro se sia solo ignoranza della lingua o scelta di fonti dubbie. Vediamo di capire le cose un po’ meglio.

Scrive FQ (senza firma, che sia mai che ci mettano la faccia):

Come riporta il Wall Street Journal, l’azienda ha deciso di tagliare il 5% delle risorse, pari a 90 dipendenti. A fronte di ciò, Reddit diminuirà anche le assunzioni, che dalle 300 previste caleranno a 100. Non solo: ha deciso anche di introdurre un accesso premium dal costo di 5 dollari al mese proprio per cercare di recuperare capitali. osì, (la C manca in originale ndmaicolengel) da oggi, 12 giugno, è iniziata una protesta che vede coinvolti oltre 3.ooo community con più di 30 milioni di iscritti.

È vero che sono stati decisi dei tagli per Reddit, e che sono calate le nuove assunzioni; quello che è falso, o comunque riportato molto male, è quanto descritto nel titolo: questo fantomatico accesso premium da 5 dollari al mese. Sono su Reddit come maicolengel dal 2011, prima avevo un altro profilo ora chiuso, conosco abbastanza bene la piattaforma usandola da ben prima di BUTAC, anche se ora sono più un lurker che un contributor. Reddit Premium (precedentemente Reddit Gold) esiste da anni ed è stato rinominato Premium nel 2018, 5 anni fa. Si tratta di un tipo di account che permette di visitare il sito senza pubblicità. Non è cambiato nulla in quel settore, tutt’oggi posso navigare con o senza l’account premium, senza vedo pubblicità, con invece navigo come quando il sito nacque, senza alcun tipo di annuncio commerciale.

Le proteste da parte della community dei redditor sono legate non a un generico Reddit Premium di nuova introduzione ma a causa della decisione da parte della proprietà della piattaforma di addebitare agli sviluppatori di terze parti l’accesso ai suoi dati. Come spiegato su Vox:

…agli utenti non viene chiesto di spendere soldi. Gli sviluppatori dietro le app su cui molti Redditor fanno affidamento per leggere e moderare il sito, ovvero per trarne il massimo divertimento possibile, dovranno farlo.

Quindi per chiarire ancora meglio: chi deve pagare è chi, ad esempio, ha sviluppato una app per leggere i subreddit, che a quel punto, dovendo pagare per indicizzare quei contenuti, chiederà a chi vuole usare quella app un piccolo abbonamento, che però non ha nulla a che fare con Reddit Premium (o Gold per noi anziani utenti), si tratta di un abbonamento extra che non pago a Reddit.

Purtroppo l’ignoranza in certi campi, nel nostro Paese, è così diffusa anche a causa del fatto che quando se ne parla si copia incollando contenuti che non si sono capiti o che non si vuole approfondire. Per scrivere quest’articolo, con fonti linkate, ci ho messo dieci minuti: ci voleva così tanto a dedicarci lo stesso tempo, da parte di una redazione stipendiata?

