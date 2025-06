La richiesta di iscrizione al “registro dati imprese”

Un invito a comparire in questo elenco come infallibile strategia di marketing. Varrà le laute cifre richieste?

Su due degli indirizzi che uso per lavoro nell’ultima settimana sono arrivate mail da un fantomatico servizi@registrodatiimprese.it. Questo il testo delle email:

Gentili Signori

Nel presente elenco commerciale, solo i dati aziendali completi e aggiornati

garantiranno la massima visibilità e vantaggio sia per i commercianti che per i consumatori.

Si prega di controllare i dati inseriti e di inviarcene una conferma.

Rinviare il presente PDF in allegato entro il 20.06.2025 per l’elaborazione e il completamento. Distinti saluti



Aprendo l’allegato .pdf trovo una scheda coi dati della mia attività, che andrebbe appunto controllata, firmata e reinviata. Peccato che, leggendo le parti in piccolo, si scopra che:

Quota di iscrizione 89 euro al mese IVA esclusa per due anni. L´aggiornamento e il calcolo avvengono una volta l´anno. Inserimento immagine: Tutti i servizi di inserimento, oltre a foto o logo e un testo informativo. Solo insieme all inserimento. Nota: La registrazione avviene in www.registro-dati-imprese.it entro pochi giorni lavorativi dopo la restituzione dell´offerta indipendente dalla camera e dall´autorità. Con la firma, l´inserimento é vincolante per due anni. Si applicano i termini e le condizioni generali pubblicati su www.registro-dati-imprese.it

Quindi, se seguiamo quanto spiegato nella mail senza fare attenzione, ci ritroviamo vincolati a pagare, per due anni, 89 euro al mese + iva, per un totale che supera i 1300 euro, il tutto per finire elencati su un sito senza alcuna visibilità, registrato 89 giorni fa, sito che non ha alcun collegamento coi reali Registri delle Imprese.

L’azienda che mette in pratica questo “pacco” risulta spagnola:

NovoAd Marketing SL – Av. Maisonnave 41-3 – 03003 Alicante

Ovviamente non possiamo usare esplicitamente il termine truffa, perché loro giocano sull’ignoranza della gente, ma nel .pdf spiegano, tra i caratteri in piccolo – grazie ad anni passati a leggere Zio Paperone fregare così Paperino sono dotato di anticorpi contro questi trucchetti – queste condizioni.

NovoAd è già stata segnalata per queste pratiche, insieme ad altre compagnie, qui ad esempio li troviamo citati in un articolo austriaco che segnala mail inattendibili e pericolose inviate alle imprese austriache.

Occhio al portafoglio!

