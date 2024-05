I risarcimenti AstraZeneca

Su The Social Post, con la firma di Paolo Cagnoni, a inizio maggio è apparso un articolo che ci avete segnalato. L’articolo s’intitola:

Vaccino AstraZeneca, “corsa ai risarcimenti multi-milionari”. Ora si muovono i vaccinati. E sono “dolori”

L’articolo contiene un mix di informazioni corrette miste ad altre che necessitano dei chiarimenti, purtroppo questo sistema è quello che permette ala disinformazione di farsi strada anche tra chi non ne è normale vittima.

Ritiro del vaccino AstraZeneca

Su Social post sostengono che il vaccino è stato ritirato in seguito alle ammissioni delle sue reazioni avverse, ma è falso. La decisione è stata principalmente motivata a causa del surplus di vaccini aggiornati disponibili e una diminuzione della domanda per Vaxzevria, e non per motivi legati alla sua sicurezza.

Effetti collaterali

Come abbiamo spiegato qui su BUTAC più volte gli effetti avversi del vaccino sono noti fin dal 2021, l’ammissione a cui fa riferimento The Social Post arriva durante un procedimento legale in Gran Bretagna, ma si trattava di informazioni appunto già note. Si tratta comunque di effetti avversi non frequenti, che una volta noti sono nella maggioranza dei casi trattabili senza conseguenze a lungo termine.

La class action

La cosa corretta riportata dal Social Post è che le ammissioni sugli affetti avversi noti hanno ovviamente aperto la strada a potenziali azioni legali e in UK è partita una class action che coinvolge circa 50 persone, che si ritengono vittime del vaccino, che chiedono risarcimenti per danni subiti fino a 100 milioni di sterline, si tratta di vedere se la class action sarà un affare solo per gli avvocati che se ne occupano o anche per i soggetti che si ritengono danneggiati, ad oggi non si sa come andrà a finire.

Perché si è continuato a somministrare anche dopo aver conosciuto gli effetti avversi?

Come dicevamo sebbene ci siano stati effetti avversi noti le autorità sanitarie hanno valutato rischi e benefici ritenendo che i secondi superassero di gran lunga i primi. Questo specie durante i periodi più critici della pandemia, quando AstraZeneca ha contribuito significativamente a ridurre i casi gravi e i decessi da Covid-19.

Concludendo

Spingere la gente a partecipare a class action contro i produttori di vaccini è un assist a quei legali che si occupano di queste cause, ma le azioni legali e le richieste di risarcimento sono ancora in corso e potrebbero evolversi ulteriormente nei prossimi mesi. Dare a intendere che siano vittorie sicure è sbagliato come è sbagliato sostenere che è grazie alle recenti ammissioni che il vaccino è stato ritirato.

redazione at butac punto it