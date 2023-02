Robo call e gentili clienti

Oggi nessuna segnalazione ma un avvertimento. Sono alcuni mesi che con una certa regolarità ricevo al lavoro, sul telefono aziendale, una chiamata con voce registrata.

Gentile cliente, entro quattro giorni lavorativi ci saranno isolamenti sulla linea telefonica sulla sua utenza telefonica e internet per sostituzione tecnologica

Non è la solita chiamata che offre investimenti online, e non è nemmeno una di quelle che ci invita ad acquistare la rivista della polizia – anche se ultimamente anche queste sono tornate all’attacco. No, la voce suadente ci avvisa che nei prossimi giorni ci saranno dei lavori sulla linea telefonica, e che questo comporterà dei problemi, in quanto saremo disconnessi da rete e telefono.

Questo perlomeno è quanto la voce racconta. Subito dopo mi chiede di premere un tasto, in base a quale operatore gestisce le mie utenze.

Non ho premuto nulla, le prime volte mi sono limitato a mettere giù sbuffando. Ma alla quarta chiamata in un mese mi è venuto il dubbio che potesse esserci qualche fondamento su questi fantomatici lavori – che in svariati mesi, come immaginerete, non ci sono mai stati – e ho chiamato la compagnia telefonica con cui ho l’abbonamento aziendale. E a questo punto il call center ha smentito categoricamente che si stiano facendo o preparando lavori che possano impattare sulla mia linea. Questo sistema con tutta probabilità viene utilizzato per scoprire con che compagnia siamo abbonati, in modo da offrirci preventivamente una soluzione ad hoc per risolvere il possibile disservizio della linea.

Ricordiamo sempre alcuni suggerimenti di base per difendersi da questo genere di truffe:

Non dare corda agli operatori dei call center, se possibile non rispondere, o comunque dire No grazie non siamo interessati ancor prima che possano farvi una domanda. Non rispondere mai Sì alle loro domande, i più truffaldini usano quei Sì come accettazione di contratti vari. Mai dare il numero del POD e/o PDR. Mai dare il vostro codice fiscale.

L’unica cosa che desiderano gli operatori dei call center è mettere le mani sui vostri dati personali, lo fanno apposta per poter attivare abbonamenti a vostro nome anche quando avete spiegato che non siete interessati. Non cascateci! Sono anni che lo ripeto, i call center sono una delle rovine dell’umanità, il giorno che la pratica dei call center passerà di moda sarà sempre troppo tardi.

maicolengel at butac punto it

Se ti è piaciuto l’articolo, sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!

Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui.