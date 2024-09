Samantha Cristoforetti e la gaffe sulle orbite basse

Sui social ci segnalate un estratto video che circola da tempo ma che non avevamo mai trattato, abbiamo deciso di farlo perché coinvolge Samantha Cristoforetti, orgoglio nazionale a cui andrebbe dato sempre spazio quando possibile.

Il video, o meglio l’estratto video, che viene fatto circolare è questo:

Per chi non riuscisse a visualizzarlo si sente Samantha dire:

Se potessi azzardare quello che effettivamente è un sogno potrebbe essere quello di magari un giorno fare una missione oltre l’orbita bassa quindi magari nello spazio cislunare, in questo spazio tra la terra e la luna entro alla luna dove sono adesso proprio in… in fase di definizione delle, delle missioni che vorremmo portare a termine verso la metà del prossimo decennio.

Ma il video che viene diffuso da pagine come “Civiltà perdute tracce di Atlantide” riporta in sovraimpressione questa frase:

Quando dimentichi il copione e ti scappa la verità… …per i creduloni la Luna è ben oltre l’orbita bassa

Frase che per come è messa vuole far intendere che l’astronauta Cristoforetti abbia fatto una gaffe ammettendo che noi umani non siamo mai andati sulla Luna. Ma gli admin della pagina sono i classici paraculi, estraggono il video dal proprio contesto evitando di spiegare che si tratta di risposte dell’astronauta a domande di una giornalista, ed è chiaro che Cristoforetti sta dicendo quale sarebbe il suo sogno nel cassetto, quello di poter viaggiare oltre l’orbita bassa, cosa che non si fa da quando sono cessate le missioni lunari. Credo che sia il sogno di ogni astronauta mettere piede sulla Luna e viaggiare nello spazio sempre oltre l’ultimo viaggio che hanno fatto. Cristoforetti non sta dicendo altro che questo, dare a intendere diversamente è disinformazione, in questo caso in malafede visto che dall’intervista è stata tagliata tutta la prima parte dove si sentiva:

Intervistatrice: quando la prossima missione? Cristoforetti: Beh insomma facendo due conti qualche anno ci vorrà, perché come sappiamo adesso a luglio parte il collega Nespoli, ci sarà un’altra opportunità di volo per l’italia nel 2019, quindi tra un paio d’anni dove partirà il collega Parmitano, poi insomma se si arriva all’inizio del decennio successivo quando mi auguro ci sarà un’altra opportunità per un astronauta italiano…

Proprio Cristoforetti nel 2022 è rimasta nello spazio per ben 170 giorni (expedition 67 e 68 parte della Crew-4 di SpaceX), e a seguire quest’anno a gennaio c’è stato Walter Villadei, 21 giorni con la Axiom Mission 3.

L’intervista ripresa e sfruttata per disinformare sulle missioni lunari, come avrete capito, è decisamente datata, è stata rilasciata infatti nel 2017 in occasione della consegna della tuta spaziale di Cristoforetti al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano. Trovate l’intervista completa qui.

Pagine come Civiltà perdute tracce di Atlantide nascono da soggetti che hanno interesse a disinformare, spesso con lo scopo di vendere i loro prodotti a base di fuffa. Perché venga dato loro spazio su piattaforme social mainstream è presto detto: generano traffico, i loro post al limite della fuffa smuovono tante interazioni, che sono il succo di chi vive di social network. Purtroppo è impossibile fermare questo genere di disinformazione, sciocco provarci, noi lo facciamo per passione e per distoglierci da quella tonnellata di cose più serie (ma spesso noiose) di cui ci tocca parlare qui su BUTAC.

Giusto per non chiudere con questa nota di amarezza, vi lascio a un video del nostgro amico Adrian Fartade, video già di qualche anno fa, dove parlava tra le altre cose appunto di orbite basse e di Samantha Cristoforetti:

