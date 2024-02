Hotel a basso costo e pericoli online

Qualche piccolo consiglio per prenotare i nostri viaggi in sicurezza

Un’ascoltatrice di Radio Pico, dove ogni settimana il giovedì mattina, ormai da svariati anni, ci occupiamo di truffe e disinformazione, ci ha inviato una segnalazione che riteniamo sia importantissimo trattare.

Io amo viaggiare, e uso tantissimo i servizi di prenotazione online, spesso trovo offerte favolose, ma ho imparato a diffidare quando i prezzi sono davvero troppo bassi.

Chi ci ha scritto è la proprietaria di un Bed & Breakfast che ha trovato la sua struttura presente su un sito di prenotazioni online. Il suo B&B è normalmente linkato su svariate piattaforme a cui lei ha dato mandato di accettare prenotazioni. I problemi che ci ha evidenziato, seri, sono tre:

A questo sito non è mai stato dato mandato di accettare le prenotazioni per la sua struttura. I prezzi a cui la struttura viene proposta sono molto più bassi di quelli a cui viene normalmente affittata. Il sito accetta prenotazioni anche per periodi in cui la struttura sarebbe chiusa.

Offrendo prezzi più convenienti delle altre piattaforme che legalmente accettano prenotazioni per la struttura, il sito in questione riesce ad accaparrarsi clienti che avrebbero prenotato tramite altri portali; lo stesso vale per l’accettazione di prenotazioni anche quando la struttura è chiusa.

Il sito in questione si chiama CheapHotelsHub, è stato aperto ad agosto dell’anno scorso e ha già svariate recensioni negative su siti come TrustPilot (che, ripetiamo per l’ennesima volta, non verificando le recensioni non è comunque affidabile di per sé). Ma non è di questo portale in particolare che voglio parlarvi, bensì in generale della modalità di truffa, perché non è la prima volta che ci vengono segnalate situazioni simili. Purtroppo quelle sulle prenotazioni online sono truffe che accadono costantemente. Chi viaggia spesso è sempre alla ricerca del prezzo più conveniente, e a volte cerca di fretta, finendo col trovarsi di fronte ad offerte troppo convenienti.

Con l’aiuto di ChatGPT abbiamo stilato un elenco di buone pratiche da seguire quando si decide di prenotare le vacanze online:

Verificate sempre l’affidabilità della piattaforma di prenotazione: prima di prenotare, è essenziale assicurarsi che l’OTA (Online Travel Agency) o il sito web siano affidabili. Cercate recensioni e commenti di altri utenti su internet. Confrontate i prezzi: prima di effettuare una prenotazione, confrontate i prezzi offerti da diverse piattaforme. Una differenza di prezzo significativa può essere un campanello d’allarme. Controllate la presenza di recapiti verificabili: un sito affidabile dovrebbe sempre offrire un modo per essere contattato, come un numero di telefono o un indirizzo e-mail ufficiale. Attenzione ai dettagli: leggete attentamente termini e condizioni, politiche di cancellazione e altre informazioni rilevanti prima di prenotare. Pagate con metodi sicuri: utilizzate metodi di pagamento che offrono qualche forma di protezione dell’acquirente, come carte di credito o servizi di pagamento online riconosciuti. Contattate direttamente la struttura: se avete dei dubbi, contattate direttamente la struttura ricettiva per confermare la prenotazione e il prezzo.

Infine, come sempre, vale la regola d’oro:

Se un’offerta sembra troppo bella per essere vera, probabilmente non lo è.

Detto ciò la piattaforma che ci è stata segnalata è citata anche nella sezione Scam di Reddit, oltre a come dicevamo le pessime recensioni su TrustPilot.

