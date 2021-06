Scarlett Johansson, Black Widow…

Nessuna segnalazione oggi, quello di cui stiamo per parlare viene da esperienza personale. Sono un nerd, come molti di quelli che guardano le nostre live dal covo dei debunker sanno. Sono un nerd a cui piacciono i fumetti e che ama la Marvel da sempre.

Quindi seguo (o mi vengono proposte dai social) pagine che trattano la tematica. Una mi è passata di fronte proprio in questi giorni, con questo post:

Molti non sanno che Scarlett Johansson chiese espressamente di farsi uccidere in Avengers: Endgame pur di non partecipare alla scena Girl-Power durante la battaglia finale.

Si parla dei film del Marvel Cinematic Universe, in particolar modo si sta facendo riferimento a quello finale della saga Avengers, in cui (SPOILER ALERT) muore un po’ di gente tra le fila dei super eroi.

Come avete capito anche Scarlett Johansson muore in quel film, ma davvero lo fa perché non voleva partecipare alla scena come raccontato nel post? No!

Io onestamente non so se l’autore della pagina che ha pubblicato il post voleva fare dell’ironia sul fatto che la scena con le eroine al femminile della Marvel abbia fatto storcere più di un naso agli appassionati della “casa delle idee” (come sostengono alcuni utenti tra i commenti), ma quanto ha scritto nel suo post è una bufala. Ci sono svariate interviste dove la stessa Scarlett spiega come ha saputo della sua morte e perché l’ha accettata senza lamentarsene.

Leggendo i tanti commenti lasciati sotto al post c’è solo una persona che dice chiaramente che siamo di fronte a una bufala, che scrive:

In realtà è una vera e propria bugia, dato che inizialmente erano indecisi tra lei e occhio di falco, ma scelsero lei perché volevano continuare a portare avanti il personaggio di hawkaye per sviluppare altri personaggi ( come echo e bishop ) che senza di lui non avrebbero trovato un’idea per inserirli. Vedova nera ha concluso il suo ciclo , in cui proseguirà al suo posto sua “ sorella..” durante un’intervista disse che invece le sarebbe piaciuto essere in quella scena.

Non ho trovato l’intervista dove Scarlett dice che le sarebbe piaciuto essere nella scena, ma ne ho trovata una dove dice che sapeva della sua morte in Endgame da tempo, che la scelta della produzione l’aveva rattristata ma che era la più logica.

La domanda che mi pongo come sempre è la solita: perché mettere in giro una fake news? Voleva essere una battuta? Perché non spiegarlo?

Siamo tutti d’accordo che il fatto che il post fosse un falso non cambierà la vita di nessuno, ma per che ragione si decida di pubblicare un’affermazione falsa fatico a comprenderlo.

Non credo sia necessario aggiungere altro.

maicolengel at butac punto it

Se ti è piaciuto l’articolo, sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!

Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui.