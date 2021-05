Iniziata la sperimentazione sui bambini…?

Ci avete segnalato un post pubblicato sul profilo facebook Gianluca Foglia Due (che fossi in voi andrei a segnalare immantinente) sulla pagina Io sto con Zangrillo. Il post è un brevissimo videomontaggio dove si vedono un bambino che trema, con la mamma che gli dice “come on baby”, una ragazza che piange e una scritta semi illeggibile. Il video è questo:

Per cercare la fonte ho isolato l’immagine in cui si vede il bambino con la mamma, ho fatto una ricerca a ritroso partendo da lì, e ho trovato il video da cui quell’immagine era presa, lo trovate su quella fogna a cielo aperto che è BitChute, e al vostro posto segnalarei anche questo (anche se su BitChute nessuno cancella nulla). Da lì sono riuscito a risalire a un profilo Instagram, @above_genetics, di un papà attivista americano. Un attivista di pseudoscienze varie di nome David Cromar, che ha anche un canale YouTube.

Gianluca Foglia sfrutta il video per spaventare contro i vaccini, e lo fa girare con questo testo:

Yes, those are two of my 4 kids. Holden, epilepsy, and Caleb, asthma. No, nothing to do with Covid. These injuries are from many years ago from “approved” vaccines. Holden’s seizures started the day he received Hep A and HiB in 2009. They are all dangerous, they are all experiments. Please, do your research.