Cronaca e Politica

La stella di Davide è la “stella di Satana”?

O si tratta di un meme messo in circolazione per diffondere antisemitismo?

Redazione Butac 29 Ott 2026
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Ci avete segnalato un post, un post che oggi raggiunge una grossa viralità grazie a un insieme di fatti, ma che va smentito prima che nelle teste di alcuni la bugia che viene raccontata diventi un fatto.

Il post è questo:

Per chi avesse problemi a leggerne il testo lo riportiamo nella sua interezza:

Mostrami dove nella Bibbia è scritto che questa stella è attribuita a Davide…

didascalia sulla mano: Davide non ha mai avuto una stella

Stai ancora cercando?

Non la troverai attribuita a Davide. La troverai invece attribuita a Satana in Atti 7:43 e Amos 5:26

Ma è tutto falso, i versetti citati parlano di idolatria verso divinità astrali, non di Satana. E comunque nessuno dei due descrive una stella a sei punte:

  • In Amos 5:26 il testo ebraico nomina Kiyyun: la stella dei vostri dei
  • In Atti 7:43 Stefano cita la versione greca, dove il nome diventa: la stella del dio Refan

Quello che invece è corretto è che nella Bibbia la stella a sei punte non viene mai associata a Davide. Come simbolo ebraico compare a Praga nel Trecento, si diffonde nell’Ottocento e diventa emblema del sionismo nel 1897.

Secondo molti studiosi Kiyyun e Refan sono nomi del pianeta Saturno, all’epoca venerato come se fosse una divinità. Saturno, non Satana…

Il meme comunque ha uno scopo ben preciso: demonizzare gli ebrei, tutti, ed è l’unico motivo per cui viene fatto circolare.

E questo, lasciatecelo dire, è grave.

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