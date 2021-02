Tasuko Honjo e le bufale tradotte

Ci avete segnalato che su WhatsApp sta circolando questo testo:

SHOCKING* ⤵️ Il vincitore del Premio Nobel 2018, il medico, scienziato e immunologo giapponese,? il dottor Tasuku Honjo, ha fatto scalpore oggi nei media dicendo che il virus corona non è naturale. se è naturale, non avrà influenzato il mondo intero in quel modo. Perché, a seconda della natura, la temperatura è diversa nei diversi paesi. Se fosse naturale, avrebbe colpito solo paesi con la stessa temperatura della Cina. Invece, si diffonde in un paese come la Svizzera, allo stesso modo in cui si diffonde nelle aree desertiche. Mentre se fosse naturale si sarebbe diffuso in luoghi freddi, ma sarebbe morto in luoghi caldi. Ho fatto 40 anni di ricerca su animali e virus. *Non è naturale.* È prodotto e il virus è completamente artificiale. Lavoro da 4 anni nel laboratorio di Wuhan in Cina. Conosco bene tutto il personale di questo laboratorio. Li ho chiamati tutti dopo l’incidente di Corona. ma tutti i loro telefoni sono morti da 3 mesi. Ora si è capito che tutti questi tecnici di laboratorio sono morti. Sulla base di tutte le mie conoscenze e ricerche fino ad oggi, posso dirlo con la certezza al *100% che Corona non è naturale.* Non veniva dai pipistrelli. La Cina ce l’ha fatta. se quello che dico oggi si rivela falso ora o anche dopo la mia morte, il governo può ritirare il mio premio Nobel. *Ma la Cina sta mentendo e questa verità un giorno sarà rivelata a tutti.*

Siamo di fronte a un classico caso di bufala vecchia, che in Italia ha circolato per un po’ ad aprile dell’anno scorso (tant’è vero che all’epoca se ne erano già occupati i colleghi di Facta) e che è stata rimessa in circolo negli scorsi giorni. Qualche genietto del male, gente con una vita così vuota da dover tradurre queste sciocchezze, evidentemente si è divertito a riportare qualcosa che circola quasi da un anno in altre lingue. La BBC aveva già trattato questa falsa citazione a maggio 2020, il testo che circolava all’epoca cominciava così:

Japan’s Nobel prize winning Professor of medicine, Professor Dr Tasuku Honjo, created a sensation today by saying that the Coronavirus is not natural…

Lo stesso Professor Honjo, secondo quanto riporta la BBC, si sarebbe detto profondamente dispiaciuto che il suo nome sia stato usato per condividere false accuse e disinformazione. Secondo la BBC il post falso è nato in India, poi diffuso in Nigeria e infine ha girato in tutto il mondo.

Non credo sia necessario aggiungere altro.

maicolengel at butac punto it