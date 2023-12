Tecnologia, cosa c’è da aspettarsi nel 2024?

Le innovazioni tecnologiche nell’epoca in cui viviamo ormai sono all’ordine del giorno. In vista del 2024, infatti, sono tantissime le novità che ci attendono, che riguardano settori e tecnologie come l’Intelligenza Artificiale, la blockchain, la cybersecurity e molto altro ancora.

Proprio in merito all’Intelligenza Artificiale, che in questi ultimi anni sta prendendo sempre più piede in tanti settori dell’economia globale e di quella del nostro Paese, possiamo affermare che il prossimo sarà un anno molto importante per quanto concerne l’attività dell’AI nel settore legale. Sono diversi gli aspetti sui quali ci si concentrerà per dare continuità allo sviluppo di questa nuova tecnologia, tra questi rientra senza ombra di dubbio l’automazione e l’analisi documentale, che prevede un’attività quotidiana svolta dall’Intelligenza Artificiale per la revisione e per l’analisi di documenti per la due diligence, documenti legali e per l’interpretazione di clausole contrattuali.

L’AI, inoltre, verrà sempre più chiamata in causa per l’analisi predittiva, per l’integrazione con la blockchain, per l’assistenza nella ricerca giuridica, per l’etica e la regolamentazione, per la personalizzazione dei servizi legali, per l’accesso alla giustizia ed infine per la formazione e lo sviluppo professionale.

Inoltre, nel 2024 non possiamo non aspettarci anche delle novità inerenti alle normative che riguardano direttamente la regolamentazione dell’Intelligenza Artificiale. In merito a questo, infatti, l’obiettivo è quello di garantire un uso corretto di questa tecnologia, di garantire perciò maggiore trasparenza e maggiore protezione della privacy e dei dati dei vari utenti, oltre che una maggiore veridicità. In questo senso, infatti, sono diverse le persone che giocano con questa tecnologia per ricreare immagini o notizie false, che a primo impatto sembrerebbero non esserlo. Per ulteriori sviluppi dovremo aspettare direttamente l’avvento dell’anno nuovo, ma certamente l’AI generativa si sta rivelando essere una straordinaria novità al pari di Internet e dei personal computer, arrivati nel nostro mondo rispettivamente negli anni ’90 e negli anni ’70.

La realtà aumentata

Tra le tante innovazioni tecnologiche a cui andremo incontro nel 2024 ci sono sicuramente quelle che hanno a che vedere con la realtà aumentata, che, secondo quanto riportato dai dati mostrati nel rapporto dell’International Data Corporation, sarà caratterizzata da una spesa combinata per le principali applicazioni di realtà aumentata che raggiungerà una cifra superiore anche ai 17 miliardi di dollari.

I principali elementi che hanno portato e che porteranno la realtà aumentata ad uno sviluppo ancora maggiore sono senza ombra di dubbio gli smartphone, sempre più utilizzati, e la popolarità dei videogiochi, che in particolar modo negli ultimi anni hanno interessato anche un grandissimo numero di adulti. Il prossimo anno il settore nel quale la realtà aumentata prenderà più piede sarà quello sanitario, che ormai non è nuovo nell’utilizzare determinate tecnologie per migliorare il più possibile le varie procedure tecniche e la preparazione del personale.

Altri mondi che saranno caratterizzati da un utilizzo sempre più ampio dell’AR sono quelli del commercio e del turismo. Nel primo, infatti, la realtà aumentata diventa fondamentale per quanto concerne la finalizzazione degli acquisti; nel secondo, invece, il potenziale dell’AR verrà adoperato in particolar modo per il riconoscimento degli oggetti in modo tale da fornire sempre più informazioni sui luoghi di interesse mentre un turista sta girovagando per la città.

Il cloud computing e la tecnologia dei casinò online

Nel 2024, secondo i dati riportati nello studio e nell’analisi di Gartner, si stima che le varie aziende spenderanno ben 867,8 miliardi di dollari per i servizi cloud pubblici. Questo significa che sotto questo punto di vista verrà registrato un incremento significativo rispetto all’anno che sta per terminare, durante il quale sono stati spesi 563,6 miliardi di dollari. Il tasso di crescita, pari al 20%, è perfettamente in linea con quello che ha interessato il 2023 rispetto al 2022, a testimonianza di uno sviluppo sempre costante.

Non a caso Sid Nag, vice presidente analyst di Gartner, reputa il cloud assolutamente indispensabile, anche perché non sono più i modelli cloud a guidare i risultati aziendali, bensì sono i risultati aziendali a determinare lo sviluppo dei modelli cloud.

Un’altra tecnologia destinata ad evolversi ancora è certamente quella relativa ai casinò online, che saranno caratterizzati dall’introduzione di nuove funzionalità e tecnologie immersive che daranno la possibilità ai giocatori di vivere un’esperienza ancora più coinvolgente. Particolarmente apprezzati sono i casinò live, ovvero la naturale conseguenza di questo sviluppo tecnologico e che con funzionalità come crazy time live o slot machines dinamiche, riescono a far calare i giocatori in un contesto più affidabile possibile a quello delle sale da gioco vere e proprie. Tra le tendenze più promettenti per i casinò online nel 2024, inoltre, rientrano senza ombra di dubbio la realtà virtuale e la realtà aumentata.

Queste tecnologie, infatti, offriranno l’opportunità ai giocatori di immergersi completamente nell’esperienza del gioco, offrendo una sensazione di realismo senza precedenti. Dopodiché entrerà in gioco anche l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale. A tal proposito, l’AI può essere utilizzata per personalizzare l’esperienza di gioco per ogni giocatore, offrendo consigli, suggerimenti e raccomandazioni su misura.

La tecnologia blockchain, invece, può essere adoperata in modo tale da rendere i casinò online più trasparenti e affidabili, garantendo la sicurezza dei dati e dei fondi dei giocatori. Queste tendenze hanno il potenziale di trasformare l’esperienza di gioco online, rendendola ancora più coinvolgente, sicura e gratificante.

La tecnologia blockchain e la cybersecurity

Un’altra tecnologia destinata a rivestire un ruolo cruciale nel 2024 è quella blockchain, che oltre a dimostrare una continua crescita sta dimostrando anche una certa influenza in settori come ad esempio quello della sicurezza informatica.

Per via del notevole aumento dei pagamenti digitali e dello sviluppo di tecnologie avanzatissime come appunto l’Intelligenza Artificiale, il tema della sicurezza informatica risulterà essere sempre più centrale l’anno prossimo. Con l’avvento di determinate innovazioni tecnologiche, infatti, aumenta conseguentemente anche il rischio di frode e di incappare in altri tipi di minacce persistenti, motivo per il quale strumenti come la blockchain, sicuri e trasparenti, sono fondamentali proprio per la lotta contro queste minacce.

L’obiettivo principale, sperimentando attivamente l’uso della blockchain, è quello di sfruttare quest’ultima per punteggi di credito, prestiti, transazioni transfrontaliere e molto altro ancora. In merito a quanto detto prima, un ulteriore trend del 2024 sarà proprio la cybersecurity, che nel corso del prossimo anno modificherà diversi suoi aspetti. A preoccupare, infatti, sono in particolar modo gli attacchi cyber basati sull’Intelligenza Artificiale, che potranno essere effettuati dagli aggressori con molti meno sforzi. Per combattere questo rischio, l’IA automatizzerà tutti quei compiti e quegli incarichi che ora come ora vengono svolti da analisti nel campo della sicurezza informatica.

redazione Nexilia