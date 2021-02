La dottoressa Tenpenny e l’antivaccinismo

Ci avete segnalato un testo che sta circolando su svariati social network, ve lo riporto nella sua totalità:

La Dottoressa Tenpenny spiega come i Vaccini mRNA inizieranno il processo di depopolamento nei prossimi 3-6 mesi (Luglio 2021).

Ella ed altri scienziati hanno previsto che milioni di persone potrebbero morire e la loro morte sarà attribuita ad un nuovo ceppo di COVID, per spingere ai vaccini.

Di seguito alcuni estratti più significativi, dell’intervista :

«Negli USA, nei primi 30 giorni dall’inizio delle vaccinazioni, gli effetti avversi fin’ora si sono verificati su più di 40.000 persone, di cui circa 31.000 casi di shock anafilattico, circa 5.000 casi di reazioni neurologiche e altre problematiche, ma questo è solo l’inizio.

Questi vaccini creeranno essenzialmente un fenomeno chiamato Antibody Dependent Enhancement (ADE) ovvero un aumento della dipendenza dagli anticorpi permettendo ad un “pezzo” di mRNA messaggero di replicarsi da solo all’infinito creando pezzi di proteine (spike protein) all’interno del nostro corpo che, come risposta andrà a produrre anticorpi, e questo è il motivo per cui Bill Gates ha dichiarato che il nostro corpo diventerà un “produttore automatico di vaccini endogeni” in risposta a queste proteine».

Ecco perché si parla di varianti inglesi e brasiliane, invece già presenti nel nostro corpo a causa delle vaccinazioni di massa.

L’esempio dell’Umbria, al primo posto per numero di somministrazioni vaccinali offre motivi di riflessione: è in questa regione che si rileva un’esplosione di Covid, con tutte le sue varianti.

Il Cavallo di Troia, come dice la dottoressa Tenpenny, è in realtà iniettato dentro di noi attraverso il vaccino mRNA e ci sono diversi meccanismi attraverso i quali queste sostanze creeranno questo caos dentro di noi, ovvero gli anticorpi che distruggeranno i nostri polmoni e che disattiveranno i macrofagi antinfiammatori e trascineranno il virus all’interno della cellula consentendogli di replicarsi e producendo la morte di molta gente entro un anno dalla vaccinazione: non solo per shock anafilattico o malattia cardio vascolari ma anche per malattie auto immuni, perché gli anticorpi delle Spike Protein cominceranno ad attaccare e a scomporre i globuli rossi del sangue.

Quando le persone cominceranno a morire, i Medici consiglieranno ulteriori dosi e il richiamo del vaccino aggraverà le situazioni.

Per tutti gli aggiornamenti del caso si può visitare il blog della dottoressa Tenpenny al seguente link (Dr. Tenpenny’s Blog Archives – Vaxxter).

Le affermazioni della dottoressa Tenpenny sono ampiamente condivise dalla Comunità scientifica.

Non ho alcuna intenzione di chiedere l’aiuto dei nostri consulenti medici per trattare quanto sopra, ci sono due precise affermazioni che anche uno studente della scuola media è in grado di verificare senza aiuto.

Due affermazioni errate che una volta verificate rendono carta straccia tutto il resto.

La prima:

nei primi 30 giorni dall’inizio delle vaccinazioni, gli effetti avversi fin’ora si sono verificati su più di 40.000 persone, di cui circa 31.000 casi di shock anafilattico, circa 5.000 casi di reazioni neurologiche e altre problematiche

Quella che vedete qui sotto è la tabella che segnala le reazioni avverse (tutte, non solo di choc anafilattico) in USA, da inizio vaccinazioni in dicembre a venerdì scorso:

Si tratta di 15865 reazioni avverse, la dottoressa Tenpenny sostiene che ci sono state più di 40mila reazioni avverse, la dottoressa Tenpenny mente (e se non lo fa dovrebbe portarci i dati su cui si basa per fare queste affermazioni). E chi ne condivide le parole senza averle verificate è peggio di lei.

La dottoressa Tenpenny dice che su 40mila (false) reazioni avverse oltre 30mila erano causate da shock anafilattico:

Le reazioni anafilattiche secondo i dati della CDC, come potete vedere qui sopra, sono state 181, 168 solo reazioni, 13 con relativo shock. Non 30mila. Chi sostiene diversamente sta mentendo. Chi diffonde queste informazioni senza averle verificate prima è un disinformatore seriale, che andrebbe allontanato dai social network. Oltretutto, come già spiegato precedentemente con le reazioni avverse in Europa, anche negli States le cose funzionano alla stessa identica maniera, a segnalare possono essere i medici, ma anche i privati cittadini. Quindi come riporta la CDC su tutte le pagine dedicate alle reazioni avverse:

VAERS accepts reports of adverse events and reactions that occur following vaccination. Healthcare providers, vaccine manufacturers, and the public can submit reports to VAERS. While very important in monitoring vaccine safety, VAERS reports alone cannot be used to determine if a vaccine caused or contributed to an adverse event or illness. The reports may contain information that is incomplete, inaccurate, coincidental, or unverifiable. Most reports to VAERS are voluntary, which means they are subject to biases. This creates specific limitations on how the data can be used scientifically. Data from VAERS reports should always be interpreted with these limitations in mind.

Che in italiano:

VAERS accetta segnalazioni di eventi avversi e reazioni che si verificano dopo la vaccinazione. Gli operatori sanitari, i produttori di vaccini e il pubblico possono inviare segnalazioni a VAERS. Sebbene molto importanti nel monitoraggio della sicurezza dei vaccini, i rapporti VAERS da soli non possono essere utilizzati per determinare se un vaccino ha causato o contribuito a un evento avverso o una malattia. I rapporti possono contenere informazioni incomplete, imprecise, casuali o non verificabili. La maggior parte delle segnalazioni al VAERS sono volontarie, il che significa che sono soggette a pregiudizi. Ciò crea limitazioni specifiche su come i dati possono essere utilizzati scientificamente. I dati dei rapporti VAERS devono sempre essere interpretati tenendo presenti queste limitazioni.

Passiamo alla seconda frase che voglio verificare con voi, è a fine testo:

Le affermazioni della dottoressa Tenpenny sono ampiamente condivise dalla Comunità scientifica.

La dottoressa Tenpenny è nota negli States per essere una convinta antivaccinista, nonché medico osteopata, sono anni che sostiene la correlazione tra vaccini e autismo, durante la pandemia è stata tra i sostenitori del no alle mascherine spingendo i suoi pazienti a non seguire le regole imposte negli Stati americani dove era stata resa obbligatoria. La comunità scientifica internazionale è in totale disaccordo con le sue personali opinioni. Non ho intenzione di trattare il resto del suo “credo”, quanto faccio per BUTAC non è pagato, la dottoressa invece l’anno scorso è riuscita a portarsi anche a casa 70mila dollari perché ha dovuto tenere il suo studio chiuso causa lockdown…

Non credo sia necessario aggiungere altro.

