T3tte e cavalli

Un amico con voglia di leggere qualcosa di più leggero rispetto al solito ci ha segnalato un post Instagram che, a suo avviso, presenta i crismi della bufala.

Il post Instagram è questo:

E nella didascalia riporta questo testo:

É realmente cosi i cavalli hanno paura delle t3tte umane , inizialmente era una teoria spopolata sui social con molti video virali.Ma Alcuni studi sul comportamento animale mostrano che i cavalli, avendo una visione molto sensibile ai contrasti e alle forme, possono interpretare certe curve e proporzioni del corpo umano in modo completamente diverso da come le vediamo noi.👌In questo caso particolare, elementi rotondi e in movimento possono essere percepiti come “occhi” o segnali visivi abbastanza forti, attivando una reazione istintiva come piccoli scatti o scappare leggermente impauriti.Ma addirittura un altra teoria non associa alla vera e propria forma ma addirittura al movimento improvviso e alla fuori uscita di quelle forme imprevedibili ai loro occhi.Questo ci dimostra che ovviamente gli animali vedono il mondo in modo diverso dal nostra soprattutto per certe cose , come noi potremmo tollerarle loro no, oppure amarle e loro le odiano.