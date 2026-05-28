T3tte e cavalli
Pagine di "curiosità" che si inventano comportamenti studiati dalla scienza per costruire post acchiappaclick...
Un amico con voglia di leggere qualcosa di più leggero rispetto al solito ci ha segnalato un post Instagram che, a suo avviso, presenta i crismi della bufala.
Il post Instagram è questo:
E nella didascalia riporta questo testo:
É realmente cosi i cavalli hanno paura delle t3tte umane , inizialmente era una teoria spopolata sui social con molti video virali.Ma Alcuni studi sul comportamento animale mostrano che i cavalli, avendo una visione molto sensibile ai contrasti e alle forme, possono interpretare certe curve e proporzioni del corpo umano in modo completamente diverso da come le vediamo noi.👌In questo caso particolare, elementi rotondi e in movimento possono essere percepiti come “occhi” o segnali visivi abbastanza forti, attivando una reazione istintiva come piccoli scatti o scappare leggermente impauriti.Ma addirittura un altra teoria non associa alla vera e propria forma ma addirittura al movimento improvviso e alla fuori uscita di quelle forme imprevedibili ai loro occhi.Questo ci dimostra che ovviamente gli animali vedono il mondo in modo diverso dal nostra soprattutto per certe cose , come noi potremmo tollerarle loro no, oppure amarle e loro le odiano.
Ci è stato segnalato su una delle miriadi di pagine IG nate con un solo scopo: attirare like e monetizzare gli stessi. La pagina in questione si chiama, guarda caso, Curiosix – Curiosità Virali. Il post presenta anche un breve video che dovrebbe dimostrare la teoria – nulla di NSFW (not safe for work, non adatto a essere aperto al lavoro), visto che di tette non c’è traccia: si vede soltanto una ragazza di spalle che si solleva la maglietta e i cavalli di fronte a lei paiono fuggire non appena il seno è libero.
Ma al di là del video, che potrebbe essere autentico come realizzato con IA, non esiste alcuna prova che si tratti di un fatto documentato da studi sul comportamento animale, come invece sostenuto nel post. Post che, a sua volta, non riporta nemmeno una fonte, plausibile o meno, né per la notizia né per il video. Alcuni cavalli, questo sì che è noto, si spaventano per movimenti improvvisi e inaspettati di qualsiasi tipo. Ma appunto: questo non conferma la teoria sulle tette.
Detto ciò, su Instagram c’è una conduttrice radiofonica che, in nome della scienza, ha ricreato le condizioni del video virale, dimostrando che si tratta di una bufala:
Visualizza questo post su Instagram
Dibby, il cavallo dell’esperimento, invece che mostrarsi spaventato, pareva incuriosito dalle tette della conduttrice. In nome della scienza, anche questa bufala è stata sfatata.
Non credo si debba aggiungere altro.
maicolengel at butac punto it
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